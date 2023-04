Argentino procurado pela Interpol é preso em Búzios, no Rio de Janeiro

Um argentino de 26 anos que estava sendo procurado pela Interpol foi preso em Armação de Búzios, no Rio de Janeiro, na região dos Lagos. Ele foi preso por agentes da Polícia Federal, conduzido à Superintendência da PF e já está no sistema carcerário à disposição do Poder Judiciário. O pedido de extradição já foi protocolado pelo governo Argentino. Após a prisão, os dois países entraram em contato para viabilizar a extradição o mais breve possível. O jovem é acusado de direção imprudente e, por causa disso, ter provocado a morte de uma pessoa em território argentino. Ainda não há uma data para que o acusado seja extraditado para a Argentina.

Confira a reportagem na íntegra:

*Com informações do repórter Rodrigo Viga