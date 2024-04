Arlyson Gomes e HX Leal apresentam novo programa “TV CNAB: Cultura em Foco”

“TV CNAB: Cultura em Foco” é o mais novo programa do Clube Nacional de Artistas do Brasil (CNAB), que estreia nesta quinta-feira, 2 de maio de 2024, às 14 horas. Com Arlyson Gomes, jornalista e presidente do CNAB, como apresentador, e HX Leal, ator e YouTuber, como colunista, o programa promete trazer uma abordagem profunda sobre a cultura brasileira.

A proposta do programa é explorar as histórias dos artistas brasileiros que tiveram um impacto significativo no cenário cultural do país. Cada episódio contará com convidados especiais, performances ao vivo e discussões sobre temas relacionados à arte e cultura.

“TV CNAB: Cultura em Foco” busca destacar a diversidade e a riqueza das tradições artísticas no Brasil, trazendo à tona experiências e trajetórias que têm moldado a cultura nacional. O programa oferece uma perspectiva única para quem deseja conhecer mais sobre a arte e a criatividade do Brasil.