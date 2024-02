Assim como no BBB24, quais signos são as “plantas” do zodíaco?

Reprodução/Redes Sociais

1 de 1 Foto colorida de Tadeu Schmidt fazendo pose pensativa no estúdio do BBB – Metrópoles – Foto: Reprodução/Redes SociaisToda edição do Big Brother Brasil temos um grupo de pessoas que não protagonizam nenhum grupo, não se envolvem em treta e mostram ter dificuldade para entrar de vez no jogo e formar alianças estratégicas.

Esse grupo é apelidado de “planta” pelo público do reality. Assim como no BBB, na astrologia também existem aqueles signos que são indecisos, não gostam de liderar grupos e nem se envolver em brigas.

Vem descobrir quais são!

Plantas do zodíaco Libra

Em primeiro lugar está o signo de Libra. Eles conquistam esta posição entre as plantas do zodíaco justamente por serem os reis da indecisão. Por viverem em busca do equilíbrio, eles podem levar mais tempo que o habitual para fazer qualquer tipo de movimentação.

Câncer

O signo de Câncer também está entre as plantas do zodíaco. Por se deixarem levar pela emoção, os cancerianos gastam boa parte do tempo apenas pensando em qual decisão tomar, sem agir.

