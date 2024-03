Vanessa Lopes anuncia volta às redes sociais: “Meus medos e alívios”

Neste sábado (30/3), Vanessa Lopes anunciou sua volta às redes sociais. A influenciadora estava afastada da web desde a desistência do BBB24, quando foi diagnosticada com quadro psicótico agudo. Ela ficou afastada de seus perfis durante o tratamento da síndrome, chegando até ficar internada numa clínica psiquiátrica. “Compartilhando meus medos e alívios”, escreveu no Instagram.

“Ansiedade… Ansiedade de ter tempo, mas sentir que não tem nada para aliviar a agonia e o medo! Claustrofobia de elevador, de carro, de muita coisa. Tudo é muito sufocante, até mesmo o que costumava ser normal para mim”, começou Vanessa num longo desabafo.

E seguiu: “Comer muito para procurar prazer e alívio em algo já que tudo é sufocante demais! Medo de sair de casa, mas medo de ficar em casa; medo de me sentir uma pessoa ruim e medo de parecer um personagem”.

Vanessa ainda relatou seus receios depois de apertar o botão do reality show da TV Globo. “Medo do que disse ou do que não disse; medo do que foi real e medo do que foi imaginação; medo de ser ‘louca’ [doida] e real demais; medo de ser normal e sem graça… Essas foram minhas últimas semanas de medo, mas também de alívio!”, ressaltou.

Vanessa Lopes

Vanessa Lopes Foto: Instagram/Reprodução

Vanessa Lopes

Vanessa Lopes Instagram/Reprodução

Vanessa Lopes

“Faz avaliação psiquiátrica diária”, diz boletim de Vanessa Lopes Instagram/Reprodução

Vanessa Lopes

Vanessa Lopes no Altas Horas

Vanessa Lopes

Vanessa Lopes no BBB 24 Reprodução

Lopes concluiu o texto lembrando que é na internet que ela se sente bem. “E foi assim que durante semanas de medo e alívio, lembrei de aproveitar o tempo que é incerto e precioso.

E é assim que eu volto, compartilhando meus medos e alívios com aqueles que me dão o prazer de viver, de amar, de me cuidar, de evoluir e de ter tempo”, finalizou.

Recentemente, Vanessa Lopes participou do Altas Horas e deu detalhes do seu estado de saúde. “Admitir que está doente é um pouco assustador, mas faz parte do processo, do tratamento e também para falarmos um pouco sobre saúde mental”, disse na ocasião para Serginho Groisman.