Assista a Bolsonaro jantando leitoa com irmão de Gilmar Mendes

Ex-presidente se encontrou com o pré-candidato Francisco Mendes (União Brasil-MT) na 2ª feira (8.abr); PL indicará vice

Antes do jantar, Chico Mendes (no canto esquerdo, de verde) e Bolsonaro (foto) participou de um ato político no aeroporto municipal Reprodução/Youtube – 8.abr.2024

PODER360 11.abr.2024 (quinta-feira) – 17h40



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) jantou na noite de 2ª feira (11.abr.2024) com Francisco Mendes (União Brasil-MT), irmão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes.

Os 2 se encontraram em Diamantino, cidade onde o magistrado do Supremo e o irmão nasceram. Mais cedo, Bolsonaro participou de um ato político no aeroporto da cidade. Ele e Chico se reuniram no jantar, ocasião em que compartilharam uma leitoa assada.

Assista (1min7s):

Chico Mendes é pré-candidato à Prefeitura de Diamantino. Segundo apurou o Poder360, o PL (Partido Liberal) articula a indicação de um vice para a chapa.

Além da aparição no jantar, Bolsonaro também falou com apoiadores em um comércio local com o pré-candidato, enquanto comia pastel e tomava suco de laranja.

Assista (59s):