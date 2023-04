Astrologia revela influência da Lua no dia a dia e no mapa astral

Os quatro aspectos diferentes de luminosidade do satélite, também chamados de Fases da Lua, podem afetar os indivíduos de formas diferentes

Satélite natural da Terra, a Lua é usada como fonte de inspiração para muitas letras de música. Nas canções de Frank Sinatra, Bruno Mars, Ivete Sangalo e Chico Buarque ela aparece como referência para embalar romances que são trilha sonora de muitos casais. Na astrologia, esse astro também tem um protagonismo parecido e fala justamente das emoções e dos afetos.

Um dos diferenciais da Lua diante de outros aspectos astrológicos é que, por refletir a luz proveniente do Sol, ela pode ter diferentes fases de acordo com sua posição em relação à Terra. Sendo assim, além de revelar sobre as emoções, ela também pode influenciar no dia a dia, assim como faz com as marés.

Para os iniciantes no assunto, a Lua acaba não recebendo muita atenção no momento de ler o horóscopo diário e quase sempre é esquecida diante do signo solar. Mas quem já entende mais sobre astrologia sabe que o posicionamento da Lua e as suas fases podem fornecer informações relevantes para o autoconhecimento.

O que a Lua significa para a astrologia

Na astrologia, a posição dos astros no céu é utilizada para obter análises sobre vida, trabalho, relações e outros assuntos. No caso da Lua, as informações podem informar sobre o lado afetivo de uma pessoa, mostrando como ela se relaciona com os indivíduos. No entanto, em um curso de astrologia, aprende-se que o satélite tem influência sobre diversos outros aspectos.

Em seu blog, a astróloga Cláudia Lisboa explica que esse astro é regente do signo de Câncer e associado à casa 4, sendo o símbolo de afeto, sustentando a segurança emocional de um ser. A Lua representa a identidade afetiva e, para a astrologia, pode revelar como uma pessoa se relaciona e se sente emocionalmente segura.

Dependendo do signo onde a Lua está posicionada em um mapa astral, é possível compreender esses aspectos e traçar uma análise sobre o âmbito emocional de uma pessoa. Quem acompanha o horóscopo de Câncer, por exemplo, já deve ter reparado que as características mais marcantes desses indivíduos são a sensibilidade, a intuição e o carinho.

Sendo assim, uma pessoa com Lua em Câncer, de acordo com Cláudia Lisboa, provavelmente se relaciona de forma mais afetiva, demonstrando o que sente, acolhendo o próximo e apresentando um caráter empático para lidar com as emoções de outras pessoas.

Entender a configuração de signos, planetas e demais astros é um fator importante para a astrologia. Esses posicionamentos podem ser descobertos ao fazer mapa astral grátis em uma plataforma online.

As fases da Lua podem dizer algo?

A Lua é o satélite natural da Terra e, devido a sua proximidade com o planeta, consegue exercer uma força gravitacional maior do que os demais astros do universo. Por esse motivo, é normal vermos a influência da Lua nas marés, nas chuvas e até mesmo na duração dos dias na Terra.

Na astrologia, o mesmo acontece e as fases nova, crescente, cheia e minguante também podem influenciar nas análises astrológicas. Em seu blog, a astróloga Cláudia Lisboa explica que esse astro leva cerca de 28 dias para dar uma volta completa em torno da Terra e que, durante esse período, sua fase principal muda a cada sete dias. Além disso, todo mês, a Lua passa pelos 12 signos do zodíaco, despertando aspectos emocionais em cada passagem que dura dois dias e meio em cada um.

Cada fase da Lua possui uma representação própria na astrologia. Conforme explica a astróloga, o mês lunar começa na Lua Nova, que carrega consigo o potencial de um recomeço. Astrologicamente essa fase influencia positivamente o início das coisas, sendo uma oportunidade para colocar projetos ou ideias em prática.

Já a fase crescente, segundo Cláudia Lisboa, é o período que ajuda no desenvolvimento e na concretização das ideias. Dessa forma, esse é o momento ideal para criar o alicerce para os planos que se iniciaram na Lua Nova.

A Lua Cheia é comumente mencionada em novelas, filmes e séries como o momento em que rituais e manifestações acontecem. Na astrologia, esse é o período de colheita, revelação e realização. Conforme explica a astróloga em seu blog, durante essa fase, as energias estão mais intensas e podem inspirar o aprendizado e o crescimento. Além disso, também é um momento associado ao romance e encontros amorosos.

Por fim, há a Lua Minguante, fase em que a força gravitacional entre o Sol e a Lua diminuem. Para a astrologia, esse é o momento ideal para resolver questões pendentes ou finalizar projetos inacabados. De acordo com Cláudia Lisboa, durante a Lua minguante, é recomendado se recolher, refletir e fazer uma revisão para planejar o novo ciclo de renovação que virá em breve.