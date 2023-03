Horóscopo de 13/3: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Lua míngua em Sagitário.

Graças ao enorme potencial criativo que nos é inerente como humanos, podemos fingir tanto e tão bem que não somos quem somos, que nem mais nos lembramos que simulamos formas de ser em busca de vantagens, nem que negociamos com a realidade e com nossos semelhantes, simuladores de virtudes também, com objetivos visceralmente definidos.

Nós somos essas definições viscerais, as nossas paixões, essas forças pelas quais fazemos qualquer sacrifício, inclusive o de participar num consenso coreografado de simulações sociais que dá imenso trabalho sustentar, consumindo enorme quantidade de recursos vitais.

Assim, de artifício em artifício, nossa inteligência vai ficando mais burra, porque em vez de se ampliar, vai se encerrando em si mesma, construindo uma narrativa em torno de seu umbigo.

ÁRIES: Os assuntos que andam encalacrados faz tempo não há como desembaraçar com um toque mágico, de vez em quando as coisas parecerão andar mais rápido, noutros momentos parecerá que está tudo empatado e nada anda.

TOURO: As emoções são verdades absolutas, mas também exageram a dose, amplificando o que, talvez, nem mereceria tamanha atenção. Tenha o cuidado de ser você quem detém as rédeas das emoções, e não o contrário. É por aí.

GÊMEOS: No momento, e apesar do cenário tentador para você reagir com força e se precipitar, seria melhor você ganhar tempo e tomar distância para enxergar o panorama com mais sabedoria. Qualquer tempo ganho será benéfico.

CÂNCER: Melhor não se envolver hoje com nada que seja tortuoso, porque nos cantos do labirinto existencial se ocultam muitas ameaças, que só poderão pegar você numa situação vulnerável. Deixe as tortuosidades para outro momento.

LEÃO: Sua alma foi a sorteada para fazer algo a respeito das complicações que as pessoas produzem ao se esquivarem das responsabilidades. Em busca de benefícios particulares elas produzem malefícios coletivos. Uma loucura.

VIRGEM: Há horas em que não adianta fazer nada, porque de toda maneira as pessoas detestarão e criticarão você duramente. Esses momentos passam, mas enquanto duram produzem desgaste emocional inútil. Procure ter mínima alegria.

LIBRA: A mente sempre irá mais rápido que o corpo, e por isso muitas vezes você terá a clara impressão de ser fácil concretizar suas visões, mas depois sempre virão os procedimentos concretos, que são muito mais lentos.

ESCORPIÃO: Perder o controle não é a melhor saída, mas quando acontece, parece impossível se conter. Mesmo assim, se você perder o controle, não se importe com isso, mas veja de imediato como fazer para consertar as coisas.

SAGITÁRIO: Enquanto a solidariedade não substituir a competição, tudo continuará sendo um pouco mais do mesmo, um cenário onde não há vencedores, só perdedores. O que acontece a outrem, acontece também a você.

CAPRICÓRNIO: Quando acontece o que não deveria e seus planos vão por água abaixo, o melhor a fazer é você se recuperar emocionalmente o quanto antes e enxergar a janela de oportunidade disponível para modificar o rumo das coisas.

AQUÁRIO: Às vezes parece que está tudo certo, mas essa sensação é mais fruto da ingenuidade do que de outra coisa, porque se você observasse com cuidado os movimentos de algumas pessoas, perceberia que há um jogo em andamento.

PEIXES: Ainda que tudo desse completamente errado, mesmo assim daria certo, porque neste momento o que importa é você se movimentar com firmeza, se abrindo passagem por entre as dificuldades. Qualquer avanço será avanço.