Astrólogo expõe traços das personalidades do Camarote do BBB23

Após o anúncio do elenco do Camarote do BBB23 nesta quinta-feira (12/1), as apostas em torno de qual famoso deve se sair melhor no jogo começaram na web. A coluna LeoDias, como de costume, consultou até mesmo os Astros para conhecer mais da personalidade deles. Em conversa com o astrólogo Marck Pôsseti, descobrimos o que podemos esperar de Aline Wirley, Bruna Griphao, Fred, Gabriel Santana, MC Guimê, Key Alves, Fred Nicácio, Domitila, Cara de Sapato e Marvvila, o elenco que compõe o camarote.

Aline Wirley

Sagitariana, ela tem tudo para viver intensamente o programa. Tem uma personalidade divertida, aventureira e vai se jogar em todas as festas como se não houvesse o amanhã.

MC Guimê BBB23

MC Guimê disse que vai curtir e se divertir, mas sempre “pronto para a guerra”Foto: Reprodução

Marvvila BBB23

Marvvila passou pelo The Voice Brasil e apostou no pagode como estilo para seguir a carreira musical Foto: Divulgação

Gabriel Santana BBB23

O ator Gabriel Santana tem 23 anos de idade e promete entregar muita pegação no reality showFoto: Divulgação

arte-globo-key-alves-participante-time-camarote-bbb23

A jogadora de vôlei Key Alves tem 23 anos e é de Bauru, em São Paulo. É líbero do clube Osasco São Cristóvão Saúde e também trabalha como influenciadora digital, tendo mais de 7 milhões de seguidores.Divulgação

arte-globo-antonio-cara-de-sapato-jr-participante-time-camarote-bbb23

Antonio Carlos Júnior é do Camarote. Ele é conhecido como Cara de Sapato, é um lutador de artes marciais mistas da categoria meio-pesado, que atualmente compete na PFL (Professional Fighters League)Divulgação

arte-globo-domitila-barros-participante-time-camarote-bbb23

Domitila Barros é modelo, atriz, empreendedora e foi eleita Miss Alemanha, em 2022

arte-globo-fred-participante-time-camarote-bbb23

Bruno Carneiro Nunes, mais conhecido como Fred, é youtuber e jornalista, tem 33 anos e está confirmado no Camarote BBB23Divulgação

arte-globo-alina-wirley-participante-time-camarote-bbb23

Aline Wirley é cantora, ex-Rouge, tem 41 anos e é natural de Cachoeira Paulista-SP. A artista foi a primeira participante a ser confirmada no CamaroteDivulgação

arte-globo-bruna-griphao-participante-time-camarote-bbb23

Bruna Griphao tem 23 anos, é atriz e natural do Rio de Janeiro-RJ. Foi a segunda confirmada no grupo CamaroteDivulgação

Antônio Carlos Junior – Cara de Sapato

Pisciano, apesar do seu tamanho (1,88) e ser lutador de MMA, o que pode intimidar muita gente, deverá mostrar um lado mais empático e humano no jogo. Sonhador, amoroso e sensível, deverá tomar cuidado para não se perder.

Bruna Griphao

Pisciana, deverá arrasar corações no jogo. Empática, leal e generosa, deve criar muitos vínculos e amizades por onde passar.

Domitila Barros

Canceriana, ela trará emoção ao jogo. Protetora, apaixonada e determinada, irá ensinar muito o público e aos outros jogadores.

Fred Nicácio

Pisciano, vai colocar toda sua empatia e inteligência em jogo. Intuitivo, sonhador e romântico, vai cativar a todos com seu carisma.

Fred

Taurino, entrará no jogo desconfiado com tudo e todos e depois que relaxar, irá criar conexões. Persistente, eficiente e prático, terá uma personalidade marcante no jogo.

Gabriel Santana

Libriano, irá conquistar a todos com sua natureza conciliadora e justa. Diplomático, indeciso e sábio, irá equilibrar os conflitos da casa e há chances de fazer casal.

MC Guimê

Escorpiano, ele entrará com cautela no primeiro momento, até conseguir analisar todo o jogo. Determinado, intenso e perspicaz, tem potencial de ser um grande jogador.

Key Alves

Capricorniana, irá com unhas e dentes para ganhar. Analítica, determinada e forte, pode causar incômodo na casa por sua transparência.

Marvvila

Taurina, deverá agir com muita força e determinação no jogo. Personalidade forte, persistente e inteligente, será uma participante que não terá medo de se posicionar perante o jogo.

