Ator da Record TV desaparecido é encontrado morto no Rio

Nesta quinta-feira (29/2), a Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou em Seropédica, na Baixada Fluminense, o corpo do ator da Record TV que estava desaparecido desde o início de fevereiro, Edson Caldas Barboza, de 29 anos.

A Delegacia de Homicídios da região prendeu dois suspeitos, Jairo Inácio Correia e Renan Calixto de Lima, sob acusação de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Um dos bandidos confessou envolvimento no crime.

A família do artista foi chamada para a realização de um exame de DNA, por conta do estado avançado de decomposição do corpo, que impossibilitaria o reconhecimento facial.

Segundo as investigações, Edson teria sido atraído pelos criminosos em um site de relacionamento, ao marcar um encontro sexual. Chegando no local, o rapaz foi assaltado e obrigado a realizar transferências bancárias. Em seguida, foi amarrado, colocado em seu próprio carro e levado a um matagal próximo ao Rio Guandu, também na Baixada, onde foi morto.

Os suspeitos fugiram no carro da vítima, que chegou a ser encontrado pelos agentes com sangue e marcas de tiro. A arma do crime foi apreendida e a polícia ainda analisando identidades de mulheres que possam ter sido usadas para o golpe. Conhecido por seu papel na novela Gênesis, Caldas foi visto pela última vez na noite do dia 2 de fevereiro, entrando em seu automóvel.

Jennyffer Vieira, esposa do ator Edson Caldas Barboza, falou com a coluna Fábia Oliveira sobre a situação envolvendo o marido. Questionada sobre o que acredita que possa ter acontecido, Jennyffer Vieira foi breve: “Não faço ideia. Já passou tudo pela minha cabeça”, disse ela que ainda revelou não ter atualizações sobre o caso.

A coluna teve acesso ao boletim de ocorrência sobre o sumiço, onde a família revela quando foi o último contato com o rapaz. No documento, é registrado que “no dia 2 de fevereiro, por volta de 11h30, Edson saiu de casa para trabalhar mas não retornou”. O último contato, segundo a esposa contou à polícia se deu às 22h30 do dia 2, através de uma mensagem por aplicativo. “Edson afirmou que faria uma última entrega e que voltaria para casa”, diz o B.O.

Ainda no boletim, consta que o ator, que trabalhava há dois meses como entregador, tinha uma última encomenda para um endereço no Engenho Novo. Em nota, a Polícia Civil informou que diligências estão em andamento e o caso foi encaminhado à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

“O caso foi registrado na 5ª DP (Mem de Sá) e encaminhado à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que dará prosseguimento às investigações. Diligências estão em andamento para localizá-lo”, dizia o texto enviado à coluna.