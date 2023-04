Atos de 8/1: 395 pessoas participaram da reconstrução do prédio do STF

A ministra Rosa Weber divulgou, nesta quarta-feira (19/4), o número de funcionários envolvidos na reconstrução do prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) após os ataques nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. No total, 395 pessoas participaram da reforma das dependências da sede do Supremo. O local foi completamente aberto nessa terça-feira (18/4).

Segundo a ministra, foram responsáveis pela reconstrução 152 servidores das áreas de engenharia, arquitetura, restauração, memória institucional, e das áreas administrativas, coordenações e gerências. Além disso, 243 colaboradores, entre eletricistas, pintores, tapeceiros, marceneiros, transportadores de bens, técnicos de estrutura, bombeiros hidráulicos e serventes de limpeza participaram da reforma.

100 diasNessa terça-feira, Weber comentou a marca dos 100 dias desde os atos, data que a ministra chamou de “Dia da Infâmia”.

“Neste 18 de abril de 2023, completam-se exatos cem dias do 8 de janeiro – o Dia da Infâmia -, em que milhares de criminosos, movidos por ódio e irracionalidade, atacaram com extremada violência as instalações dos Três Poderes da República”, disse a ministra.

E continuou: “Não houve um momento sequer, desde o atentado, em que esta Suprema Corte tenha deixado de cumprir a sua missão precípua de guardar a Constituição, demonstrando que esta imprescindível instituição republicana se mantém livre e independente, e que a nossa democracia permanece inabalada e inabalável.”

Weber ainda citou o início das votações que podem tornar réus os denunciados pela Procuradoria-Geral da República. O julgamento de 100 das 1.390 pessoas denunciadas teve início nessa terça-feira (18/4), em plenário virtual. Alexandre de Moraes, relator do processo, Dias Toffoli, Edson Fachin e Cármen Lúcia votaram até agora, todos a favor da condenação.