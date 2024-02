Vídeo: Graciele Lacerda “resgata” Zezé usando um carrinho de mão

Graciele Lacerda está acompanhando Zezé em uma viagem pelos Estados Unidos. Na noite de sexta-feira (2/2), a noiva do cantor “resgatou” o amado usando um carrinho de mão, sem descer do salto.

Os dois estavam saindo de um restaurante de Miami quando a influenciadora resolveu fazer a brincadeira. Na legenda do vídeo, com a música Carrinho de Mão, do grupo TerraSamba, de fundo, Graciele apareceu aos risos e escreveu: “Saindo da balada kkkkkk”.

Graciele Lacerda fala sobre relação com Zezé Graciele Lacerda deu uma entrevista ao Domingo Espetacular, no mês passado, e falou sobre as acusações de atacar a família Camargo através de um perfil fake. A influenciadora mencionou os hates que recebe desde que começou a se relacionar com Zezé e abriu o coração sobre os dois.

“Eu e Zezé somos muito mais fortes hoje. Ele passou muita coisa pra ficar comigo, engolir muito coisa, resolver situações em família pra ficar comigo. E eu também! Ser julgada, terem me colocado em um papel que eu não sou. Hoje a gente tirou uma lição disso tudo e o nosso amor ficou mais forte”, declarou.

“Ano que vem a gente quer casar, consolidar isso. A gente está sentindo essa necessidade de casar, abençoar esse amor nosso”, completou.

Sobre o começo da relação, Graciele falou: “A gente se apaixonou e não foi algo que eu procurei. A gente se cruzou, demorou anos para ficarmos juntos e foi forte. A gente não manda no nosso coração. As pessoas não conseguem enxergar isso, rotulam a gente. Não quero ter esse debate com ninguém, por isso me calei esse tempo todo e foi um erro não ter feito o que tô fazendo agora”.

Ela relembrou alguns dos ataques que recebeu. “Falavam coisas absurdas, que eu fiz aborto com 16 anos, que eu era prostituta e eu nunca me pronunciei. Eu não sei nem como eu consegui. Eu não podia falar nada e as pessoas me cobrando. Eu ouvi muitas coisas. Até o meu tratamento pra engravidar, as pessoas falavam que eu estava pagando por tudo isso”, disse.

Medo de 2024: “Me dá uma angústia” No último dia de 2023, Graciele Lacerda revelou ter medo do que lhe aguarda em 2024. A noiva de Zezé Di Camargo abriu o coração e afirmou que se sente aflita com a chegada do novo ciclo. “Me dá uma angústia”, disse num vídeo publicado em suas redes sociais.

“Tô aqui pensativa. Será que só eu quando vai acabando o ano fica pensando? Me dá um medo. Toda vez que vai virar o ano me dá uma angústia. O que será que está por vir? Minha mãe foi embora e eu fiquei assim”, continuou.

A musa fitness relembrou que costuma refletir sobre as situações de sua vida: “Eu tenho essas coisas comigo, de ficar pensativa. Porque a gente tem aquilo de se agarrar ao novo ano para realizar sonhos, é uma nova oportunidade e a gente se apega a isso”.

Graciele ainda citou a treta familiar, depois que Amabylle Eiroa fez um exposed sobre um perfil fake que usava para engajar suas publicações no Instagram. “Eu fico pensando o final do ano passado, no que eu pensei para esse ano todo, que foi muito difícil e que tenho muita gratidão a Deus”, frisou.

A influenciadora garantiu que evoluiu com o episódio: “Foi um ano de muito aprendizado, de choque de realidade, me fez acordar. Eu nunca tinha passado por várias coisas que passei nesse ano e eu tô muito mais pensativa agora”.

E encerrou explicando que passou por tudo com muita confiança e acreditando na espiritualidade. “A gente nunca imagina passar [por essas situações] e te faz parar pra pensar, refletir, diante do que está por vir. Mas uma coisa eu posso falar com certeza: a minha fé está muito mais forte. Eu tive tantas respostas de Deus, sempre fui uma mulher de fé”, concluiu.