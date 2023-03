Atriz baiana Nabiyah Be, filha do cantor Jimmy Cliff, é destaque em série americana

Filha de Jimmy Cliff, a atriz Nabyiah Be nasceu em Salvador (divulgação)

Em exibição no Prime Video da Amazon, a série americana Daisy Jones & The Six tem como um dos destaques a atriz baiana Nabiyah Be, filha do cantor jamaicano Jimmy Clif com a psicóloga paulista Sônia Gomes. Ela faz o papel da cantora Simone Jackson, amiga da protagonista, interpretada por Riley Keough, neta de Elvis Presley. Trata-se de uma adaptação, em dez episódios, do best-seller homônimo de Taylor Jenkins Reid, de 2019, sobre uma banda de rock em ascensão nos anos 1970. Atualmente radicada nos EUA, Nabiyah Be nasceu em Salvador e já foi backing vocal de Daniela Mercury e Carlinhos Brown. Ela teve um papel de destaque no filme Pantera Negra (2018) como a vilã Lucy. Também conquistou no teatro dos EUA o prêmio Drama Desk, por sua atuação em The African Mean Girls. Durante o tempo que morou na capital baiana fez muitos amigos.

Veja o trailer de Daisy Jones & The Six:

Forró no Parque faz homenagem a Zelito Miranda

Evento idealizado por Telma Miranda terá o cantor e compositor Del Feliz como anfitrião e acontecerá nos dias 26 de março, 23 de abril e 21 de maio, na Praça Quincas Berro, no Pelourinho. Um dos grandes nomes do forró na Bahia, Zelito Miranda, o Rei do Forró Temperado, também era ator e escritor, e morreu após problemas pulmonares no dia 12 de março de 2022, aos 66 anos. Além do forró, “Cabeludo” como era conhecido pelos amigos, compôs com Lazzo Matumbi o reggae Do Jeito que Seu Nego Gosta. A homenagem é mais que justa, pois Zelito sempre fez questão de fazer o Forró no Parque levando o ritmo nordestino para o povo.

Festival Abissal

Chega hoje nas plataformas a música Licor de Maracujá, com Jalmy antecipando o lançamento de MOVIMENTO II, EP em que revela sua latinidade baiana. Quem quiser, poderá ouvir ao vivo essa e outras canções no Festival Abissal Apresenta: Jalmy em Movimento, domingo, no Teatro Gamboa Nova.

Programação completa da Micareta de São Paulo

A edição 2023 da Micareta de São Paulo, que acontece nos dias 8, 9 e 10 de junho, no Distrito Anhembi, já está com sua programação fechada. Foram convocados grandes nomes como Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Daniela Mercury, Alinne Rosa, Timbalada, Gloria Groove, Pablo Vittar e Lexa. Os dias e os horários das apresentações serão divulgados brevemente. Mais um evento que tem as digitais de André Magal e Zé Augusto, do grupo San, também responsáveis pela San Island. Que este ano volta para Morro de São Paulo com Ivete Sangalo no comando.

TUM-TUM-TUM*

1 O Jota Quest anunciou uma agenda de novas apresentações nas principais cidades do país da turnê Jota25 – De Volta ao Novo, em parceria com a Opus Entretenimento. Entre as datas, a banda mineira se apresenta dia 16 de abril, às 19h , na Concha Acústica do TCA, e já reservou o Estádio Beira Rio, em Porto Alegre, no dia 17 de junho, para a gravação do DVD da turnê. Informações no site oficial deles: www.jotaquest.com.br.

2 Com seis palcos, cerca de 100 atrações musicais, 350 oficinas formativas e vivências multiculturais, o Festival Forró da Lua Cheia, que acontece entre os dias 8 e 11 de junho deste ano, já anunciou grandes e diversificados nomes da música brasileira para subir nos palcos localizados no Hotel Fazenda Vale das Grutas, em Altinópolis, interior de São Paulo. A baiana Daniela Mercury é uma das atrações.

3 A segunda edição do Viiixe! Forró e Piseiro acontece no dia 20 de maio, no Wet Salvador. A grade contempla nomes do forró e do piseiro, como Xand Avião, Mari Fernandez, Nattan, João Gomes, Vitor Fernandes e Tarcisio do Acordeon. Os ingressos já estão à venda na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site www.boratickets.com.br .