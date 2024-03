Atriz pioneira da TV é assaltada duas vezes pelos mesmos bandidos

São Paulo – Uma das pioneiras da TV brasileira, a atriz Siomara Nagy, de 84 anos, registrou um boletim de ocorrência, na Delegacia de São Roque, interior paulista, no qual relata dois assaltos que, de acordo com ela, foram praticados pela mesma dupla de criminosos. Os ladrões não haviam sido identificados, ou presos, até a publicação desta reportagem.

De acordo com a atriz, o primeiro crime ocorreu quando ela estava em frente a uma agência do Banco do Brasil, em 4 de janeiro, em São Roque. Dois criminosos, dos quais um com cabelo descolorido, “estilo afro, cortado baixo”, a atacaram usando um cassetete. Foram levados R$ 4 mil.

Siomara ainda afirmou que, por causa da abordagem violenta da dupla, precisou ser hospitalizada em consequência de “um problema crônico na coluna vertebral”. Ela preferiu não registrar o crime na ocasião.

Siomary Nagy é uma das atrizes pioneiras da TV brasileira Reprodução/Museu Brasileiro de Rádio e Televisão

Idosa registrou B.O. em delegacia de São Roque Reprodução/Arquivo Pessoal

Pouco mais de um mês depois, em 9 de fevereiro, a atriz afirmou em depoimento que aguardava, na varanda de sua casa, a chegada de um táxi.

“Foi quando os dois indivíduos, displicentemente, abriram seu portão e entraram em seu quintal”. Em seguida, acrescentou a idosa, ambos se aproximaram e falaram “dá a bolsa”. Foram levados R$ 1.177.

Siomara chegou a pedir ajuda, após os dois roubos, no serviço de Assistência Social da cidade do interior. O órgão municipal, de acordo com a atriz, foi orientada a se mudar de endereço, “visto que nitidamente está sendo alvo de ataques por já terem notado que se trata de pessoa idosa e sozinha”.

A atriz não explicou por que demorou para fazer os registros de ambas as ocorrências, formalizando-as nesse sábado (10/3). A Polícia Civil de São Roque agora investiga a identidade dos suspeitos.

Pioneira do entretenimento Nascida na capital paulista, em 31 de outubro de 1939, Siomara Nagy começou no rádio como participante do concurso “A mais bela esportista”, em 1957, mesmo período no qual participou de programas carnavalescos de Lamartine Babo.

Ela teve passagens pelas TVs Tupi, Paulista e Cultura.

Na Globo, na década de 1960, integrou o elenco de “Marina”, uma das primeiras novelas da emissora.

Ela também atuou no teatro, nas décadas de 1960 e 1970.