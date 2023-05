Áudio: Dicesar não tinha grana para abrir uma conta antes do reality

Todos os participantes de A Grande Conquista precisaram de uma conta corrente em seu nome para assinar o contrato com a emissora. Mas Dicesar teve uma certa dificuldade nesse quesito. O maquiador estava sem grana até para reabrir sua conta, que havia fechado no período da pandemia.

Em um áudio, obtido com exclusividade por estar colunista que vos escreve, o integrante da Vila explicou o que aconteceu para uma pessoa, que não teve seu nome revelado: “Tenho uma conta poupança. Na época da pandemia, a conta corrente ficava me cobrando muitos juros, de um monte de coisas. Daí, eu encerrei a conta e fiquei só com a poupança”.

Em seguida, ele desabafou: “Eu ia saber que ia precisar? Ai, que uó, né? Agora, vou abrir uma conta, mas tenho que pagar um negócio antes, mas tudo vai dar certo. Só na quarta-feira que vou ter dinheiro pra saldar o que tem pra saldar e abrir a conta”, garantiu.

A participação de Dicesar no novo reality da Record TV foi divulgada, com exclusividade, por esta humilde coluna. O maquiador, que entrou na Vila vestido de Dimmy Kieer, esteve no elenco do Big Brother Brasil 10 e foi eliminado em um Paredão histórico contra Marcelo Dourado, campeão da edição. Ao todo, foram mais de 125 milhões de votos e o maquiador acabou deixando a disputa do reality com 58%. Recentemente, ele contou durante uma entrevista que teve que lidar por anos com uma infecção no ouvido que começou dentro do programa.

Detalhes sobre a Vila em A Grande ConquistaA Vila abrigará 70 participantes. Esta coluna revelou, durante a semana, alguns detalhes exclusivos que descobrimos sobre o local.

Os competidores foram divididos em três casas, como já revelado pela Record TV: a laranja, a verde e a azul. Esta colunista apurou que a laranja é a mais apertada das casas. Com apenas cinco camas, dois banheiros e dois chuveiros, ela abrigará, ao todo, 32 participantes. A azul conta com sete camas para 22 pessoas e a verde, com nove para um total de 16.

Outro perrengue que os competidores também enfrentarãoFábia será em relação a comida. A alimentação será referente a quantidade de camas. Ou seja, a casa que tem cinco camas, tem comida pra cinco pessoas e assim por diante.

Mais um detalhe descoberto por esta colunista é que os participantes poderão visitar as outras casas, mas não podem comer e nem dormir na casa que não é a sua. Sendo assim, integrantes da casa laranja poderão visitar a casa verde, por exemplo, mas na hora de comer ou dormir, deverão retornar para a sua moradia de origem. E para definir quem ficará em cada casa, será realizada uma dinâmica.

Em cada casa terá, ainda, camisinhas disponíveis para que os competidores possam se divertir da maneira que desejarem. Cada casa contará com 15 unidades.