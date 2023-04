Avião cai no Litoral de Pernambuco; veja estado de saúde das vítimas

Uma tragédia na praia do Sossego, no Litoral Norte de Pernambuco. No feriado desta Sexta-Feira da Paixão, um monomotor acabou caiu e provocou a morte de uma pessoa.

De acordo com a Secretaria de Saúde (Sesau) do Recife, o Samu Metropolitano do Recife foi acionado no início desta tarde (7) para socorrer duas vítimas de um acidente de queda de monomotor, na praia do Sossego, próximo a Itamaracá.

Uma ambulância de suporte avançado e um helicóptero foram enviados ao local para atender a ocorrência. Uma das vítimas está com o quadro estável, sendo socorrida no local pelos profissionais do Samu. A outra veio a óbito no local do acidente.