Ex-Casamento às Cegas revela ameaças após término de Key e Gustavo

Logo após deixarem o BBB23, Key Alves e Gustavo Benedeti oficializaram o fim do relacionamento. Entretanto, o Cowboy passou a ter um romance especulado com a ex-Casamento às Cegas Vanessa Carvalho. A goiana revelou que passou a ser atacada pelos fãs do casal e foi ameaçada.

“Agora tento ignorar. Antes eu tentava responder, falar que estavam confundindo as coisas. Eu não era pivô de fim de relacionamento nenhum. Agora ignoro porque estou com a consciência tranquila”, contou a ex-reality, em entrevista ao Splash Uol.

Gustavo e Key Alves

Gustavo e Key Alves terminaram o namoro após dois meses juntosReprodução/TV Globo

Gustavo-Cowboy-BBB23

BBB23. Gustavo revela dificuldade para ler e intriga web: “Formado?”Reprodução

Vanessa-Carvalho-Gustavo-Affair

Vanessa Carvalho participou do Casamento às Cegas 2Reprodução/Instagram

Gustavo

Reprodução/TV Foco

Snapinsta.app_338964393_539073758395218_8880778365910740256_n_1080

Vanessa foi ao altar com Thiago, mas disse “não” ao rapazReprodução/Instagram

Gustavo BBB23 bif fone

Gustavo atendeu o Big Fone e foi parar no paredãoFoto: Globo/Reprodução

Snapinsta.app_337798454_6341396175879072_4852753753873372646_n_1080

Vanessa negou o affair com GustavoReprodução/Instagram

Vanessa ainda revelou que foi ameaçada por meio das redes sociais. “Falaram que iriam me bater se me encontrassem na rua, que iam acabar comigo. Coisas assim”, completou a influencer.

Por fim, a ex-Casamento às Cegas explicou que não correu atrás de denunciar os perfis que a atacaram. “Seria chato, trabalhoso. Mais uma dor de cabeça. Quanto mais você mexe no que me machuca, pior é”, finalizou.