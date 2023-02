Bahia e Atlético de Alagoinhas fazem confronto baiano pela Copa do Nordeste

Bahia e Atlético de Alagoinhas se enfrentam em situação semelhante nesta sexta-feira (17), às 21h, no estádio Carneirão. Em comum, os dois estão mal na Copa do Nordeste. O atual bicampeão baiano perdeu as três partidas disputadas no regional e segura a lanterna do grupo A, enquanto o tricolor, com um ponto, é o penúltimo do grupo B.

Para o Bahia, é também o primeiro de quatro compromissos seguidos fora de casa. Após este em Alagoinhas, a equipe vai enfrentar o Sport, na Quarta-feira de Cinzas, novamente pelo Nordestão; o Itabuna, no dia 26, pelo Baiano; e o Jacuipense, dia 1º de março, pela Copa do Brasil. A partida contra o Sport foi transferida para Aracaju porque o efetivo da PM pernambucana está voltado para o Carnaval.

A derrota por 3×0 sofrida para o Fortaleza colocou o time treinado por Renato Paiva sob uma pressão até então não vivenciada pelo português desde o início do trabalho, em dezembro. A situação na tabela é tão ruim que o Bahia não tem como sair da 7ª colocação mesmo se vencer o Atlético, pois o Santa Cruz, sexto colocado, já soma cinco pontos. O Ceará, que fecha a zona de classificação em quarto lugar, tem seis.

Já o Carcará, apesar da lanterna, pode ganhar duas posições nesta rodada. Se vencer, coloca o Vitória momentaneamente na última colocação e passa também o Fluminense-PI. O rubro-negro joga amanhã, contra o ABC, no Barradão. No mesmo dia, o time piauiense recebe o Campinense.

O desafio de Renato Paiva a curto prazo passa por melhorar a defesa, cujos erros têm ocasionado gols ou chances claras para os adversários jogo após jogo. Contra o Fortaleza, por exemplo, o primeiro gol contou com a colaboração de uma saída errada do goleiro Marcos Felipe, além da velocidade do atacante Thiago Galhardo ter surpreendido a linha alta defensiva. E o segundo gol resultou da leniência da marcação distante, que deu todo tempo necessário para Romarinho armar o chute.

Salvo mudança por vontade do treinador, a escalação pode ser a mesma, já que Kanu e Rezende continuam de fora. No último treino, o volante fez atividade no campo, se reabilitando fisicamente. O zagueiro segue tratando a lesão.

No Atlético, a maior novidade estará à beira do campo: o técnico Rodrigo Chagas foi contratado quarta-feira.