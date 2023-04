Bahia fecha janela de transferências com 19 contratações; veja quem chegou

A janela de transferências do primeiro semestre no Brasil chegou ao fim e agora os clubes das Séries A e B do Brasileirão só poderão fazer novas contratações a partir de julho, quando abre o segundo período de transferências. No Bahia, o fechamento da janela marcou o final do primeiro ciclo de mercado do tricolor sob a gestão do Grupo City.

Desde a aprovação da SAF e o início dos trabalhos do fundo dos Emirados Árabes, o Esquadrão foi ativo no mercado. O clube baiano fez 19 contratações, a última foi o atacante Vinicius MIngotti, contratado por empréstimo do Athletico-PR.

O Bahia renovou praticamente todos os setores. Do grupo que conquistou o acesso da Série B para a Série A, no ano passado, apenas 11 jogadores permaneceram no Esquadrão. A conta inclui atletas da base, como os garotos Everton e Patrick Verhon, além do atacante Ricardo Goulart, que decidiu se aposentar após o Campeonato Baiano.

Incluindo o gol e as laterais, a defesa foi o setor que mais recebeu reforços. Oito novos jogadores desembarcaram na Cidade Tricolor. Só zagueiros foram cinco: Kanu, Raul Gustavo, David Duarte, Marcos Victor e Vitor Hugo. Chegaram também o goleiro Marcos Felipe, e os laterais Chávez e Cicinho.

Já no meio-campo, o Esquadrão trouxe outras cinco peças: os volantes Acevedo, Yago Felipe e Diego Rosa, e os meias Thaciano e Cauly. Enquanto o ataque recebeu seis caras novas. Fazem parte do elenco os atacantes Kayky, Biel, Arthur Sales, Ademir, Everaldo e Vinicius Mingotti.

Para renovar o grupo, o tricolor abriu os cofres. Os valores não foram oficialmente revelados, mas beira os R$ 70 milhões em investimentos. O lateral esquerdo Chávez, por exemplo, custou cerca de R$ 18 milhões junto ao Independiente del Valle. A maior de um clube nordestino na história.

“Não é o perfil do Grupo divulgar valores, depois o torcedor terá acesso ao balanço e saberá quanto foi investido, mas não de cada atleta. O que eu posso dizer é que o valor investido hoje foi maior do que o que a gente previa. O mercado foi diferente, valores muito maiores. Essa janela foi atípica, atletas que antes eram negociados por empréstimo ou numa troca, hoje os clubes sabendo que eles são ativos esperam o final da janela para vender por um preço maior”, comentou o diretor de futebol Cadu Santoro.

O dirigente afirma que o Bahia pode fazer novas contratações durante a janela de julho, quando o mercado na Europa estará movimentado.

Sobe e desce

Dos 19 jogadores contratados pelo Bahia, nove se firmaram na equipe titular do técnico Renato Paiva. Nomes como Biel, Cauly e Everaldo ganharam destaque nas competições do primeiro trimestre.

O zagueiro Vitor Hugo e o atacante Vinicius Mingotti ainda não estrearam pelo clube, enquanto Ademir e Thaciano chegaram para o Brasileirão e precisam de mais tempo para mostrarem suas competências.

Outros atletas ainda estão devendo no tricolor. São os casos do lateral Cicinho, do zagueiro David Duarte, do volante Diego Rosa e do atacante Kayky. Entre eles, Kayky foi quem mais recebeu chances. O jogador disputou 17 jogos, sendo nove na condição de titular. Ele marcou dois gols e deu três assistências antes de perder a vaga no time.

Entre os reforços, dois atletas estão no departamento médico e demandam mais tempo para voltar aos gramados. Os zagueiros Raul Gustavo e Marcos Victor machucaram o joelho durante a temporada. Raul passou por cirurgia no Corinthians – clube dono dos seus direitos -, e esta semana voltou ao Esquadrão para concluir a recuperação.

Marcos Victor havia se firmado na equipe titular, mas se machucou na final do Baianão. O Bahia optou pelo tratamento conservador e não deu prazo para o retorno do atleta.

Confira os jogadores contratados pelo Bahia:

Goleiro

Marcos Felipe

Laterais

Cicinho

Chávez

Zagueiros

Marcos Victor

David Duarte

Raul Gustavo

Kanu

Vitor Hugo

Volantes

Acevedo

Yago Felipe

Diego Rosa

Meias

Thaciano

Cauly

Atacantes

Kayky

Biel

Arthur Sales

Ademir

Everaldo

Vinicius Mingotti