Bahia goleia o Jacuipense em Pituaçu e vai à segunda fase da Copa do Brasil

O Bahia devolveu o que tanto sofreu recentemente: uma goleada. O tricolor levou a melhor no primeiro confronto baiano na história da Copa do Brasil e está classificado para a segunda fase. Venceu o Jacuipense por 4×1, na noite desta quarta-feira (1), em Pituaçu, e deixou o conterrâneo pelo caminho.

Apesar de ter a vantagem do empate, o tricolor jogou para vencer e dar uma resposta positiva após a sequência de goleadas que levou contra Fortaleza, Sport e Itabuna. Biel e Raphinha, contra, colocaram o time em vantagem no primeiro tempo. No segundo, Jacaré e Cauly transformaram em goleada. Thiaguinho descontou para o Jacupa, que era o mandante da partida.

Além da classificação, o Bahia garante uma premiação de R$ 1,7 milhão. O adversário na próxima fase será o Camboriú-SC, que passou pelo Manaus por 1×0. A CBF ainda definirá o dia e horário do confronto, que será em Salvador. Antes, o time tem um clássico Ba-Vi pela frente, no domingo (5), pela Copa do Nordeste, na Fonte Nova.

Com a lesão no joelho sofrida pelo zagueiro Raul Gustavo, Gabriel Xavier ganhou a primeira chance no ano e foi escalado ao lado de Marcos Victor. No meio-campo, Rezende voltou a ser titular após se recuperar de uma lesão na coxa.

Como já é característico, a equipe treinada por Renato Paiva colocou em ação o seu modelo de jogo propositivo, tentando trabalhar a bola pelo meio-campo, mas tendo os jogadores de lado como válvula de escape para tentar encontrar Ricardo Goulart dentro da área.

Em muitos momentos o volante Acevedo recuava para formar uma trinca de zagueiros, liberando os laterais Cicinho e Matheus Bahia para apoiarem o ataque.

Sem a bola, o Esquadrão precisava ficar atento nas investidas do Jacuipense, que pressionava a saída de bola, apostando no erro da defesa. Mas no primeiro tempo as equipes tiveram certa dificuldade na criação. Quando a chance apareceu, o gol saiu.

Aos 21 minutos, Jacaré cruzou na linha de fundo. Biel, dentro da área, dominou tirando do marcador e chutou sem chances para o goleiro Jean. Placar aberto para o Esquadrão em Pituaçu.

Depois do gol o Jacuipense saiu um pouco mais para o jogo e as oportunidades de gol apareceram. O empate grená por muito pouco não saiu na cabeçada de William, que passou perto da trave. Do outro lado Matheus Bahia balançou as redes, mas foi anulado por impedimento. Não fez falta.

Aos 38 minutos Cauly cobrou escanteio na área. O lateral Raphinha tentou cortar e mandou contra o próprio patrimônio. Gol contra que ampliou a vantagem para o Esquadrão.

Goleada

Precisando de pelo menos três gols para conseguir a classificação, o Jacuipense voltou do intervalo mais ofensivo. O volante Vinícius Amaral saiu para a entrada do atacante Thiaguinho. Apesar da mudança, foi o Bahia quem dominou o confronto nos primeiros minutos e não demorou para fazer o terceiro gol.

A jogada começou com um bom passe de Cauly para Biel. O atacante tentou fazer a jogada individual e foi desarmado pela marcação do Jacupa, mas o corte se transformou em um passe que Jacaré, de cabeça, mandou para as redes aos 11 minutos.

O que já estava bom ficou ainda melhor apenas cinco minutos depois. Dessa vez o cruzamento de Biel encontrou o meia Cauly, que dentro da área fez 4×0.

Confortável no duelo, Renato Paiva aproveitou para rodar o elenco. André, Chávez e Yago foram para o jogo. No seu jogo de estreia, o meia sentiu o peso da falta de entrosamento, mas mostrou desenvoltura. Por muito pouco não deu uma assistência para Jacaré. E um chute de fora da área passou perto.

Enquanto isso, o Jacuipense sentiu o golpe. Até ensaiava acelerar o jogo quando tinha a bola, mas praticamente não criava chances claras. Só aos 43 minutos Thiaguinho recebeu na área e marcou o gol de honra.

FICHA TÉCNICA

Jacuipense 1×4 Bahia – Copa do Brasil (1ª fase)

Jacuipense: Jean, Raphinha (Caíque Sá), Kanu, Weverton e Radar; Fábio Bahia (Flávio), Vinícius Amaral (Thiaguinho) e Edair; William, Jeam e Welder (Robinho). Técnico: Jonilson Veloso.

Bahia: Marcos Felipe, Cicinho (André), Marcos Victor, Gabriel Xavier (David Duarte) e Matheus Bahia (Chávez); Rezende (Yago), Acevedo e Cauly; Jacaré, Ricardo Goulart (Everaldo) e Biel. Técnico: Renato Paiva.

Local: Pituaçu

Gols: Biel, aos 21 minutos, Raphinha (contra), aos 38 do 1º tempo, Jacaré, aos 11, Cauly, aos, e Thiaguinho, aos 43 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Welder, Weverton, Radar, Caíque Sá (Jacuipense); Rezende e Cauly (Bahia)

Público: 2.639 presentes

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães, auxiliado por Michael Correia e Daniel Oliveira Alves Pereira (trio do Rio de Janeiro).