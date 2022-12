Baianas disputam semifinal do The Voice Brasil nesta terça (27); conheça candidatas

Duas baianas estão na semifinal do The Voice Brasil, que será apresentado nesta terça-feira (27). Brenda Helen, do time de Michel Teló, e Mila Santana, orientada por Gaby Amarantos, disputarão em competição pelo voto popular, 22h25.

Conheça as candidatas:

Mila Santana

A baiana de Simões Filho, na região metropolitana de Salvador, já contou em entrevista ao CORREIO que começou a cantar na igreja e na escola. Achando que não teria um futuro na música, iniciou duas graduações ao mesmo tempo: biologia e enfermagem.

Mas foi sobre as águas onde se profissionalizou. Em 2014, foi vista por uma agência de cruzeiros e foi convidada para rodar o mundo cantando. Aceitou. Desde então, já cantou em 38 países ao redor do mundo.

No The Voice, a artista conseguiu virar todas as cadeiras ao cantar “Don´t Cry Baby”, de Etta James, e escolheu se integrar ao time de Gaby Amarantos.

A música escolhida pela cantora para começar seus trabalhos no The Voice Brasil não foi a toa. Etta James eternizou a canção, que faz parte de seu repertório que varia entre Blues, Jazz e “r&b com b de bahia”, como ela mesma gosta de definir.

Na fase Remix, Mila Santana cantou “Berimbau” de Vinicius de Moraes e emocionou a todos.

Brenda Helen

Brenda é nascida em Feira de Santana, mas se mudou para Salvador aos dois anos. Com 19, também virou as quatro cadeiras nas audições às cegas, e escolheu o time de Michel Teló.

Desde 2017, posta covers nas redes. Na fase Tira-Teima, Brenda cantou “Quero Você do Jeito Que Quiser”. No remix, ela interpretou a “A Boba Fui Eu”.

Entenda como será a semifinal

Três participantes de cada time se apresentam no palco;

Enquanto isso, a votação para o público estará aberta no site;

Os técnicos escolhem apenas um participante, que ganha 20 pontos;

Em seguida, entra o resultado da votação do público, com as porcentagens obtidas por cada participante;

Avança à final o participante que tiver a maior pontuação, considerando os 20 pontos dados pelo técnico.

Veja a formação de cada time

Gaby Amarantos – Fellipe Dias, Mila Santana e Nath Audizio

IZA – Bell Lins, Cesar Soares e Dgê

Lulu Santos – Brenda Helen, Juceir Jr e Juniô Castanha

Michel Teló – Duda e Isa Amorim, Keilla Junia e Makem