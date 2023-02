Baianos são resgatados no RS em condição de trabalho análogo à escravidão

Cerca de 150 homens, baianos em sua maioria, foram resgatados no Rio Grande do Sul em situação de trabalho análogo à escravidão. O flagrante aconteceu na quarta-feira (22) durante ação da Polícia Rodoviária Federal (PFR) em conjunto com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e a Polícia Federal.

A informação chegou aos agentes de segurança depois que três trabalhadores procuraram os policiais na Unidade Operacional da PRF em Caxias do Sul e informaram que tinham acabado de fugir de um alojamento em que eram mantidos contra sua vontade. No local indicado pelos homens foi constatada a situação de trabalho degradante.

Os trabalhadores relataram situações como atrasos nos pagamentos dos salários, violência física, longas jornadas de trabalho e alimentos estragados. Também disseram que eram coagidos a permanecer no local sob pena de pagamento de uma multa por quebra do contrato de trabalho. A empresa possui contratos com diversas vinícolas da região.

De acordo com PRF, os trabalhadores eram recrutados nos seus estados de origem para trabalhar no Rio Grande do Sul. Ao chegarem ao local, encontravam uma situação diferente das prometidas pelos recrutadores.

O responsável pelo empresa foi preso e encaminhado para a Polícia Federal em Caxias do Sul. Ele tem 45 anos de idade e é natural de Valente/BA. O MTE irá analisar individualmente os direitos trabalhistas de cada trabalhador para a buscar a devida compensação.