Band e Record projetam novas cutucadas no Ibope da Globo no domingão

Já era mais ou menos esperado que o futebol da Band e da Record, durante as finais dos estaduais do Rio e de São Paulo, conseguiriam impor derrotas à TV Globo no fim de semana.

A Globo ainda tinha a esperança de resistir, pelo menos na final paulista, que, nesta temporada, não tem dois grandes clubes decidindo o título.

No sábado (1º/4), com o Fla-Flu, a Band travou uma disputa duríssima com a Globo, mas festejou o fato de ter conseguido ultrapassar o Jornal Nacional – o que deve ser considerado o feito importante para a emissora paulista.

A medição em tempo real apontou que a Band liderou na reta final do primeiro tempo por nove minutos entre 21h07 e 21h15, no Rio de Janeiro.

A Globo acabou retomando a dianteira na hora do intervalo da partida, com a novela Travessia. A partir daí a disputa passou a ser acirrada, com as emissoras trocando de posição e variando entre 17 e 18 pontos na audiência.

No domingo (2/4), na final entre Água Santa e Palmeiras, a Record liderou a audiência entre 15h30 e 18h10, com 14,9 pontos, contra 10,7 da Globo. A Record chegou atingir picos de 19,5 pontos deixando a Globo com 10,5.

E na tarde do próximo domingo (9/4), a Globo deve sofrer um estrago ainda maior, já que as finais vão acontecer uma atrás da outra: a partir das 16h, Palmeiras x Água Santa, na Band; e as 18h, o segundo Fla-Flu decisivo, na Record.

