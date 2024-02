Vídeo: fotógrafo recorda agressão de Ronaldo Fenômeno após flagra

A vida de fotógrafo de celebridades é uma correria danada e muitos artistas flagrados, principalmente em momentos que querem privacidade, podem reagir agressivamente. E foi o que aconteceu com Isac Luz, que trabalhava no EGO, quando clicou Ronaldo Fenômeno no Terê Fantasy, anos atrás.

O profissional recordou os momentos de tensão que viveu no local da festa ao ser perseguido pelo jogador e os seguranças. Em uma conversa com o colega de profissão André Müzell, Isac contou que levou empurrões do atleta e soco dos guarda-costas.

Segundo ele, o que motivou as agressões foi que Ronaldo estava com os amigos no evento sem a mulher saber. Ele detalhou tudo o que aconteceu: “Um outro fotógrafo que estava perto ficou nervoso e ativou o flash. Quando o Ronaldo olhou e veio pra cima da gente. Eu dei doi cliques e saí correndo para um corredor, onde tinha um cara da TV gravando”, lembrou.

E continuou contando como foi a agressão: “Nisso, o segurança do Ronaldo foi lá e me empurrou na parede. Bati com as costas e Ronaldo veio [falando]: ‘É você que é o espertalhão da festa?’, pedindo a câmera e me empurrando. E eu abraçado com o equipamento. Fiquei com o peito doendo, sabe aquele empurrão com a mão aberta?”, relatou.

E a surra não parou por: “Aí, veio um segurança dele e começou a me dar soco na barriga. Nisso, eu abri uma brecha e saí correndo pro cara que estava filmando, da TV. Quando eu cheguei perto do cara gritando ‘quer me bater’, ele baixou a câmera. Filho da mãe”, disse, rindo.

No fim, Isac afirmou que conseguiu escapar, mas que desceu a serra com o motorista morrendo de medo de serem perseguidos: “Aí, eu pulei por cima das mesas, caí e fiquei escondido embaixo da mesa, fiquei lá uns 15 ou 20 minutos. Entrei na cozinha e troquei o filme, escondendo o que estava com a foto na meia. E fui encontrar o motorista e saímos”.

Assista ao vídeo completo

Polêmica de Ronaldo com travestis No fim de janeiro, Vampeta relembrou um episódio polêmico envolvendo três travestis e Ronaldo Fenômeno. O ex-jogador contou novamente a história, que aconteceu em 2008, no Rio de Janeiro, durante bate-papo no podcast PodZé.

“Se não é o Ronaldo e o carisma que ele tem no futebol brasileiro… Aquilo estourou o Brasil todo. Um dos maiores amigos do Ronaldo é o Djalminha. Eu pergunto se ele estava com o Ronaldo neste dia e ele me diz que não”, revelou.

Ao ser questionado se o Fenômeno sabia que não se tratava de mulheres, Vampeta disparou: “Não sei, ele não conta. É igual o Marcelinho agora, ele não diz o que foi fazer lá. Perguntei ao Djalminha e ele diz a mesma coisa, que o Ronaldo não conta. Ficou isso aí. O carisma que o Ronaldo tem no país, se fosse outro qualquer, diria que estaria morto”.

O ex-atleta finalizou a conversa ressaltando que chegou a ficar um tempo sem falar com o colega de futebol por conta de uma piada sobre o caso. “Ele me chamou para jantar e eu sou brincalhão para caramba, já tinha tomado umas três ou quatro bebidas. Ele estava sentado com umas mulheres, eu cheguei e perguntei quem era travesti. Ele ficou dois anos sem falar comigo”, finalizou.