Banda Skutaê está de volta com novo single, “Sociedade Corrompida”

A banda Skutaê lança, nesta sexta-feira (29), em todos os apps de música, o seu mais novo single, “Sociedade Corrompida”. Este é o primeiro single que a banda lança em três anos, sucedendo “Carta”, que chegou aos apps de música em julho de 2020. O novo trabalho estará disponível em todas as plataformas digitais pelo selo musical Marã Música.

“Sociedade Corrompida” é uma faixa pesada com uma pitada melódica, em que a banda manteve seu padrão de som, rápido e agressivo. “O título é como uma descrição do que a política no Brasil faz com seus eleitores desde sempre, onde o populismo dos políticos cria a ilusão de que tudo vai melhorar mas, quando assumem o poder, as alianças voltam a ser as mesmas, as indicações em cargos de acordo com favores, os escândalos de desvios, liberações de verbas em acordos por votos, etc”, conta a banda. Na música, o trio tenta mostrar o corrompimento da inocência na juventude ao ser dominada pelo fervor das propostas de um determinado candidato, o incentivo à polarização desunindo o povo, até quando ela perde a voz devido ao seu envolvimento na crença que existe democracia. “Democracia essa elitizada e de favorecimento total ao grupo envolto das esferas governamentais e da elite que a patrocina”, completam.

Ouça agora o single “Sociedade Corrompida”

Através de versos como “Traçamos nosso rumo pensando num futuro pra poder nos guiar / Não importa o que fomos, mas sim o que somos e o que iremos deixar”, os paulistanos da Skutaê buscam, através de “Sociedade Corrompida”, a conscientização e percepção coletiva. “Se o povo se desunir pelos eleitos que, em teoria, deveriam nos atender e não nos confundir para nos separar, eles continuarão a sorrir enquanto muitos continuarão a sofrer”, afirmam os integrantes.

Prontos para o seu primeiro lançamento em mais de três anos, a banda está ansiosa. “Esperamos que quem escutar curta o som para que abra um caminho para nossos próximos lançamentos, que logo mais estarão disponíveis”, finalizam.

CONFIRA A LETRA DE “SOCIEDADE CORROMPIDA”

Escrita por Skutaê

Toda simplicidade e ingenuidade de um novo caminhar

Mostra toda verdade de uma realidade que vai acontecer

Traçamos nosso rumo pensando num futuro pra poder nos guiar

Não importa o que fomos, mas sim o que somos e o que iremos deixar

Temos que contar com coletivo pra poder viver bem

Dias passando, tumultos aumentando, lados à opinar

Por onde eles passam eles deixam migalhas para nos impressionar e fazer o que querem acontecer

Existe um risco, então é melhor assim

Vá garantir o seu lugar, porque isso nunca vai ter fim e o egoísmo lhe cai tão bem

E garantindo seu bem estar, suas origens e seu passado não serão mais o seu lar

Você é obrigado a escolher mas pode optar por resistir, ou siga esse caminho vendo um outro cair

Mas na sua vez tudo vai ser melhor

E não se esqueça que se calar a sua voz

Às vezes não tem volta

Às vezes não tem volta

Às vezes não tem volta

As vozes não tem volta

Às vezes não tem volta

Às vezes não tem volta

Às vezes não tem volta

As vozes não tem volta

Sobre Marã Música:

Empresa especializada em Marketing e Relações Públicas, dentro do mercado da música, fundada em janeiro de 2018 na cidade de Jundiaí, no estado de São Paulo. Idealizada e gerenciada por Henrique Roncoletta, vocalista e compositor da banda NDK, a Marã Música atua na conexão de artistas com marcas e empresas, além de atuar também na gestão de imagem, carreiras, projetos, produções artísticas e eventos culturais.

