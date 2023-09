Na próxima sexta-feira (29), cantora Isa Liberato lançará o EP “Um Pouco de Mim”

A cantora Isa Liberato está pronta para encantar o público com o lançamento do seu novo EP, intitulado “Um Pouco de Mim”, que estará disponível a partir do dia 29 de setembro. Nessa primeira obra, a artista busca apresentar um pouco de si mesma aos fãs e admiradores.

Em entrevista, Isa explicou que decidiu dar esse nome porque é o seu primeiro trabalho em que as pessoas terão a oportunidade de conhecer um pouco sobre ela. O objetivo é mostrar um lado mais pessoal e íntimo da cantora, através de releituras de músicas que já são sucesso de artistas que ela admira, como Dilsinho, Ferrugem e Junior Lord.

Com a colaboração do renomado produtor musical Diego Spíndolla, Isa selecionou quatro canções e juntos montaram um medley que promete surpreender o público. O resultado final conta com a participação de músicos e um coro, que agregam ainda mais qualidade e emoção à música.

Isa está ansiosa para compartilhar seu novo trabalho com o público e espera que todos gostem. Ela ressalta que esse é apenas o começo de uma série de novidades que estão por vir. A cantora está determinada e promete surpreender com suas futuras produções.

O novo EP de Isa Liberato, “Um Pouco de Mim”, estará disponível em todas as plataformas digitais a partir do dia 29 de setembro. Não deixe de conferir e se encantar com a musicalidade e talento da artista.