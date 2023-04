Bando fortemente armado invade condomínio de luxo e faz arrastão em SP

São Paulo – Dez criminosos invadiram um condomínio de luxo na zona Sul de São Paulo, na manhã desta terça-feira (18/4), fizeram um arrastão e levaram celulares de diversos moradores.

O crime ocorreu na Rua Humberto I, na Vila Mariana. Vítimas disseram à Polícia Militar que os bandidos estavam fortemente armados.

Segundo informações dos moradores, os criminosos teriam clonado o controle do portão e entrado no prédio em três veículos. Eles foram rendendo moradores e funcionários do condomínio. Os reféns foram levados para o salão de festas e ficaram presos.

O síndico, que preferiu não se identificar, contou que teria sido acordado com uma arma na cabeça. Além do apartamento dele, um outro teria sido invadido.

Além de celulares, objetos dos dois apartamentos teriam sido levados. A acção durou cerca de três horas. O bando fugiu após o roubo, antes da chegada dos policiais.

O condomínio tem apartamentos que variam de 158 a 186m², com até três quartos.