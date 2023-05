Base Comunitária de Itinga abre vagas para aulas de jiu-jitsu e karatê

A Base Comunitária de Segurança de Itinga abriu vagas para aulas gratuitas de karatê e jiu-jitsu para a comunidade. A primeira modalidade é destinada para quem tem a partir de 6 anos e a segunda, a partir de 7 anos.

Ao todo, são 60 vagas para karatê, sendo 30 pela manhã (sextas, às 9h) e 30 pela tarde (segundas, às 16h). Já jiu-jitsu teve 40 vagas distribuídas, também divididas em turnos: terças e quintas, às 9h e às 16h.

Segundo o capitão Breno Carvalho, comandante da BCS, as atividades vão começar na segunda semana de maio, quando as inscrições devem ser encerradas. “Permaneceremos até o fim do ano”, disse.

Os interessados podem se inscrever na sede da BCS (Avenida Fortaleza, Lote 17, no Bairro Jardim Centenário). É preciso levar documento de identidade e comprovante de residência.