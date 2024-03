Bastidor de novo reality musical da Globo anda “bagunçado”. Entenda!

A ex-BBB Ana Clara Lima foi anunciada recentemente como a apresentadora do novo reality musical da TV Globo, Estrela da Casa. Com estreia prevista para o segundo semestre, o programa teve suas inscrições encerradas recentemente. E a coluna Fábia Oliveira, que tem amigos espalhados por todos os cantos, descobriu que as coisas andam bem bagunçadas nos bastidores da atração.

O motivo é que parece que o programa ainda está caminhando a passos pequenos, quando já deveria estar mais adiantado. Segundo fontes, ainda tem entre 70 e 100 candidatos para realizarem a seleção para entrar no reality.

Uma reunião com Boninho ainda está para acontecer. A previsão é que daqui duas semanas, o projeto seja apresentado ao diretor. Só depois disso, haverá uma segunda reunião com Amauri Soares, diretor dos Estúdios Globo.

O Estrela da Casa promete ser o maior reality de música da TV Brasileira. Ele será diário, em horário nobre e as pessoas vão poder acompanhar 24 horas por dia os confinados. Assim como BBB, o problema contará com provas, convivência, estratégias, votação e participação do público. Tudo isso com o universo da música no meio.

Além disso, acontecerão workshops com profissionais de sucesso, ensaios, apresentações, shows de artistas consagrados, duelos musicais. E, além de ficar famoso, o vencedor vai ganhar um bom prêmio em dinheiro, gerenciamento de carreira e uma turnê pelo Brasil.