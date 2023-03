BBB 23: Após eliminação, Key Alves lamenta sobre intolerância religiosa

A eliminação de Key Alves do BBB 23 foi lamentada por alguns e comemorada por muita gente. Ela saiu do programa na noite desta terça-feira (8) com 56,76% dos votos e acabou assistindo suas atitudes no programa.

Durante o programa Bate Papo BBB, Key Alves observou o momento em que Cristian afirmou que viu o médico Fred Nicácio praticando sua fé na cama dele e insinuou que estava usando a religião para prejudicar o grupo inteiro. Na época, ela concordou com o colega de confinamento e ainda disparou: “Eu não tô louca! Eu falei para você. Eu vou apertar o botão, eu não fico aqui”.

Vendo a gravação pela primeira vez, Key ficou sem graça e mostrou arrependimento do que comentou com Gustavo e Cristian. “A gente foi muito infeliz ali, eu senti isso logo depois. São papos que não tem que existir dentro de um Big Brother. A gente fala, mas na hora eu já me toquei de tudo. É errar, cara. Quero muito aprender com isso, quero muito aprender sobre isso, quero mais informações”, disse.

A jogadora de vôlei ainda recordou do comentário de Tadeu Schmidt sobre a intolerância religiosa que cometeram no programa. Por fim, ela pediu desculpas para todos e revelou que sabia que poderia errar de alguma forma.

“Não tenho medo e vergonha de ter errado porque eu sou nova e vou errar muito mais na minha vida. Mas espero que não seja mais sobre assuntos assim”, finalizou.