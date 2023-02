BBB 23: Cezar, Gabriel Santana e Tina disputam terceiro paredão

Cezar, Gabriel Santana e Tina disputam o terceiro paredão do BBB 23. O trio foi formado em mais uma votação nesse domingo (5).

A formação do paredão começou com Paula, que tinha arrematado o poder curinga, que lhe deu a possibilidade de vetar uma das indicações do Big Fone. Tina havia escolhido Domitila e Gabriel Santana. Paula salvou Domitila da disputa.

O anjo Cristian imunizou Key Alves. E o líder Gustavo indicou Tina ao paredão. No confessionário, Cezar e Amanda foram os mais votados, mas a sister se livrou da berlinda na prova bate e volta.

Veja como foi a votação no confessionário:

Ricardo votou em Fred Nicácio;

Sarah Aline votou em Amanda;

Amanda votou em Cezar;

Marvvila votou em Amanda;

Bruna Griphao votou em Cezar;

Cara de Sapato votou em Fred Nicácio;

Tina votou em Cezar;

Cristian votou em Larissa;

Larissa votou em Cezar;

Domitila votou em Amanda;

Gabriel Santana votou em Amanda;

Paula votou em Cezar;

Fred votou em Cezar;

Key votou em Larissa;

Cezar votou em Amanda;

Bruno votou em Cezar;

MC Guimê votou em Cezar;

Fred Nicácio votou em Amanda;

Aline Wirley votou em Cezar.