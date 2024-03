BBB 24: 3 vezes em que Fernanda foi acusada de racismo contra Davi

Na madrugada deste sábado (30/3), Fernanda Bande voltou a ser acusada de racismo pelo público do BBB 24. A fala polêmica aconteceu apenas dois dias depois de a sister ser criticada pelo mesmo motivo, nas redes sociais. Em ambos os caso, o destinatário do ranço da fluminense foi Davi Brito.

Mas essas não foram as únicas vezes em que a “Loba” foi acusada de racismo dentro do reality global. O Metrópoles resgatou os três principais momentos em que a participante foi considerada preconceituosa pelos internautas. Confira!

“Pobre do Todo Mundo Odeia o Chris” Após ser colocada no Paredão com o voto de todos os integrantes do grupo Fadas, Fernanda passou a madrugada deste sábado (30/3) avaliando a personalidade dos rivais. As críticas direcionadas ao Davi Brito, contudo, foram consideradas mais “pesadas” e até apontadas como racismo por internautas que acompanham a competição.

Em trecho de vídeo viralizado no X, antigo Twitter, Lucas Henrique (Buda) considera: “E o relacionamento de pessoas, quem você conhece, quem você se relaciona, faz parte do jogo”. Fernanda concorda e dá a sua opinião sobre os adversários.

“Naturalmente as pessoas se aproximaram com os pontos que as aproximam na real. Todos os Fadas nasceram Fadas. São pessoas que na escola ‘colariam’ naturalmente. Parece um filme de High School Musical. O Alegrete é o menino do beisebol, ou do futebol americano, que vai namorar a famosinha (Anny). E tem as patricinhas (Beatriz e Alane)… Eles são! A única peça que não encaixa ali é o Davi”, começa a sister.

“Ele seguida, ela diz o que pensa sobre o baiano. Davi é o menino pobre que entrou na escola, tipo o ‘Todo Mundo Odeia o Chris’. Que entrou mas ele foi esperto e conseguiu entrar junto com a galera, E a gente naturalmente se aproximou, com as nossas falhas, com os nossos erros, com as nossas dores… Isso foi juntando a gente”, completa.

A comparação da doceira não agradou boa parte do público, que levou o nome dela ao topo dos assuntos mais comentados com as inúmeras acusações de racismo. “Me admira muito o Lucas, que estuda antirracismo, vê a Fernanda tendo várias falas problemáticas relacionadas ao Davi e não corrige ela. Sempre acha graça ou concorda”, escreveu um fã do reality. “Fernanda está se tornando símbolo do racismo estrutural. #ForaFernanda agora, para não dar vez e voz aos incautos”, concordou outro.

Matheus: pobre de origem humilde

Davi: pobre de origem humilde

Comparação da Fernanda:

Matheus: garoto do futebol que usa jaqueta e namora uma famosa

Davi: pobre do todo mundo odeia o Chris que foi “esperto” e entrou.#BBB24 pic.twitter.com/8aT2zCRgYP

— Jotta’’ (@IamJottaa) March 30, 2024

“Vai arrumar um emprego de segurança em um prédio” Fernanda Bande deu o que falar nas redes sociais após reclamar sobre o favoritismo de Davi no BBB 24 e falar uma frase considerada racista pelos internautas. Durante uma conversa com Giovanna Pitel no quarto Gnomo, na madrugada dessa quinta-feira (28/3), ela disse que o brother arrumaria um “emprego de segurança”.

“Não é possível que eu vim só para isso, para bater palma para palhaço”, começou a sister. Ela criticou ainda o fato do baiano falar muito sobre se comprometer com o jogo e disse que “comprometimento de c* é uma r*la bem grossa”.

Na sequência, ela disparou uma sugestão: “Vai arrumar um emprego de segurança em um prédio”. “Não vai precisar”, respondeu Pitel, ao que a amiga afirmou: “Lógico, porque ele vai ganhar R$ 3 milhões”.

“Monstro”, “psicopata”, “agressivo” e “Qualquer esmola ‘tá’ aceitando” Esses dois momentos recentes não são os únicos em que Fernanda mirou a sua artilharia em Davi ao longo desses mais de 80 dias de programa. Assim que a moradora de Niterói tentou dar uma cartada de aproximação com o grupo Fadas, em especial com Davi, vídeos expondo inúmeras falas problemáticas da sister viralizaram na web.

Seja reforçando o estereótipo de agressividade, que persegue jovens negros, com xingamentos que vão de “monstro” a ” psicopata”, até referências a situação financeira do motorista de aplicativo. Fernanda não poupou o brother.

Veja a thread (sequência) a seguir:

A tentativa de aproximação de Fernanda Bande com o grupo fadas no #BBB24 é genuíno? Os fadas tem motivos pra duvidarem dela ou estão apenas a excluindo?

Relembre alguns momentos desses 80 dias de confinamento e tirem vocês suas próprias conclusões, a thread; pic.twitter.com/c3pHorctpG

— ~ jota (@comentwei) March 27, 2024