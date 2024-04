BBB 24: enquete mostra quem sai entre Davi e MC Bin Laden

Mais um paredão foi formado no BBB 24 nesta terça-feira (2/4). Com o reality show no Modo Turbo, Davi e MC Bin Laden se enfrentam no 17º paredão da temporada e um deles vai deixar o programa na próxima quinta-feira (4/4).

Após a eliminação de Giovanna Pitel, com 82% dos votos, a casa enfrentou mais uma prova do líder. Lucas Henrique foi o sortudo da semana e conquistou a liderança e, consequentemente, entrou para o TOP 7 da edição.

Ele foi também quem mandou Davi direto para o paredão. MC Bin Laden foi indicado pela casa com cinco votos. Matteus chegou a receber dois votos, mas se salvou de ir para a berlinda. Veja aqui quem deve deixar a casa na próxima quinta-feira (4/4).

Davi: Videogame, um celular, 5 mil reais em eletrodomésticos, 5 mil reais em delivery e 20 mil reais em dinheiro

MC Bin Laden: mesa de sinuca, ar condicionado, 5 mil reais em dinheiro e 90 mil reais em eletrodomésticos

Lucas é o novo líder do BBB 24 Lucas “Buda” Henrique é o novo líder do BBB 24. O participante conquistou a posição após uma prova que misturou sorte e habilidade.

MC Bin Laden e Giovanna foram eliminados logo na primeira fase da prova, que era de sorte e dependia de qual posição a pessoa escolheu para ficar. Cada participante escolhia um celular numerado de 1 a 8.

Na segunda fase, os brothers precisavam acertar espaços de uma “colmeia” giratória, as quais somavam pontos. Davi, Lucas e Matteus tiveram o melhor desempenho e passaram para a última etapa.

Alane, Beatriz e Isabelle somaram 100, 95 e 80 pontos, respectivamente, e também foram eliminadas.

Na fase final, Lucas escolheu a poltrona número 1 e se tornou o novo líder. Davi e Matteus, que ficaram nas outras cadeiras, despencaram em uma piscina de líquido amarelo.