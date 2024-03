BBB 24: Giovanna fala sobre possibilidade de reatar com MC Bin Laden

Giovanna teve uma conversa séria com MC Bin Laden no BBB 24. Eles viveram um affair no começo do programa, mas o clima esfriou e eles se distanciaram. Agora, nesta terça-feira (18/3), o funkeiro chamou a sister para pedir desculpas.

Logo após o papo, Giovanna foi desabafar com Raquele. Questionada se não tinha vontade de voltar a beijar o cantor, a nutricionista foi direta: “Não é que não tenho [vontade], mas para mim isso tanto faz, de verdade”, disse.

“Então se ele chegar, rola?”, insistiu Raquele. A resposta, então foi negativa. “Amiga, acho que não. Não gosto de ser feita de otária aqui. Para ele encucar com alguma outra coisa, ficar com outra parada na cabeça e fazer isso de novo, eu não vou aceitar isso aqui. Aqui jamais! Não aceito!”, disse Giovanna.

MC Bin Laden reclamou com Giovanna no BBB 24 MC Bin Laden desabafou sobre seu relacionamento com Giovanna. Em conversa com Lucas Henrique, o funkeiro contou que sente um afastamento da sister depois da confusão no Sincerão, ainda em fevereiro. “Eu entendi a visão dela”, comentou.

“Não gosto desses bagulhos, de ficar fazendo média toda hora com a pessoa porque eu briguei com o amigo dela. Isso já está me incomodando”, completou.

O cantor prosseguiu: “Hoje tentei me aproximar, ser educado, pedir desculpa. Mas não sou resto de ninguém para ficar sendo tratado assim. Falei para ela: você está entendendo só o lado dele, não o meu. Não veio perguntar se eu estou bem, querer saber. Teve uma hora que eu ia falar: ‘é melhor cada um ficar do seu lado e não ficar confundindo”.

Logo depois do diálogo, Bin procurou Giovanna e esclareceu a situação. “Às vezes é desconfortável para você e para mim pela situação que você está. O problema é que eu gosto de ficar com você, me sinto bem”, ponderou.

E seguiu na DR com a nutricionista: “Quando eu falei assim com você, de tipo: ‘Você foi lá ficar com Michel, não falou comigo’… Eu não sou carente de atenção, mas eu me fechei porque sei que você estava com ele. São preferências, prioridades e eu sei que ele vem antes, porque sua amizade aconteceu primeiro com ele”.

MC Bin Laden encerrou frisando para a ficante que pretende seguircom o romance. “Eu não quero ficar no meio termo. É ruim ter que esperar você estar mais suave para eu te chamar. Eu nunca vou interferir, eu não sou assim, eu respeito”, concluiu.