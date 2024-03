BBB 24: Giovanna recebe cobrança severa após não cumprir promessa

Giovanna afirmou que apertaria o botão e desistiria do BBB 24 em caso de eliminação da amiga Raquele. Pois bem, a sister foi eliminada no 13º Paredão e a mineira não fez nem menção de deixar o programa.

Por conta disso, o nome de Giovanna viralizou nas redes sociais e ela foi alvo de cobranças na web. “Giovanna, por favor. Assim que aquele botão ficar verde, aperte. Você me prometeu”, escreveu uma internauta. “Estou aqui esperando Giovanna apertar o botão que ela prometeu”, disse outra.

A participante chegou a ganhar um VT no programa ao vivo da última terça-feira (19/3), mas foi ironizada nas redes sociais. “Boninho dando VT para a Giovanna só mostra o quanto ela é uma planta que não serviu em nada no BBB, tá na hora de pegar o beco boneca”, pontuou um perfil.

BBB 24: Giovanna fala sobre possibilidade de reatar com MC Bin Laden Giovanna teve uma conversa séria com MC Bin Laden no BBB 24. Eles viveram um affair no começo do programa, mas o clima esfriou e eles se distanciaram. Agora, nesta terça-feira (18/3), o funkeiro chamou a sister para pedir desculpas.

Logo após o papo, a mineira foi desabafar com Raquele. Questionada se não tinha vontade de voltar a beijar o cantor, a nutricionista foi direta: “Não é que não tenho [vontade], mas para mim isso tanto faz, de verdade”, disse.

“Então se ele chegar, rola?”, insistiu Raquele. A resposta, então foi negativa. “Amiga, acho que não. Não gosto de ser feita de otária aqui. Para ele encucar com alguma outra coisa, ficar com outra parada na cabeça e fazer isso de novo, eu não vou aceitar isso aqui. Aqui jamais! Não aceito!”, disse a sister.