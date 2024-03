BBB 24: saiba qual participante mais faturou com grana e prêmios

Com o favoritismo de Davi Brito cada vez mais consolidado e com o baiano a um passo do prêmio milionário do BBB 24, a pergunta que não quer calar é: os outros participantes vão sair de mãos abanando? No programa dessa quinta-feira (28/3), Tadeu Schmidt provou que não, e contou ao público quanto cada um dos jogadores já faturou no reality, entre dinheiro e prêmios variados.

Se você perdeu a edição ao vivo, o Metrópoles preparou um ranking com os participantes do Top 10. Confira!

Se a métrica principal for dinheiro vivo, o Top 3 é dominado por mulheres. Isabelle no topo com R$ 59 mil no bolso. A cunhã também leva para casa um notebook, uma smart TV, e ainda poderá fazer uma viagem nacional com acompanhante.

Na cola da amazonense está Giovanna. Depois que tirou a bota ortopédica, a mineira voou. Ela ganhou R$ 50 mil, duas smart TV e R$ 5 mil em eletrodomésticos. Em terceiro está Fernanda. A fluminense conquistou R$ 45 mil, R$ 5 mil em eletrodomésticos, uma adega e um videogame.

CarusoAlane no BBB 24

Alane: Smart TV, Soundbar e 10 mil reais em dinheiro

Beatriz BBB 24

Beatriz: Smart TV, Air Fryer e 15 mil reais em dinheiro Foto: Reprodução

CarusoDavi no BBB 24

Davi: Videogame, um celular, 5 mil reais em eletrodomésticos, 5 mil reais em delivery e 20 mil reais em dinheiro

Fernanda bbb

Fernanda: Videogame, 5 mil reais em eletrodomésticos, 45 mil reais em dinheiro e uma adega Foto: Reprodução

CarusoGiovanna no BBB 24

Giovanna: 2 Smart TVs, 5 mil reais em eletrodomésticos e 50 mil reais em dinheiro

Isabelle Nogueira, BBB24

Isabelle: Notebook, Smart TV, uma viagem nacional com acompanhante e 59 mil reais em dinheiro Reprodução

Lucas Henrique – BBB24

Lucas Henrique: Smart TV, máquina de lavar, 10 mil reais em eletrodomésticos, 10 mil reais em produtos diversos e 15 mil reais em dinheiro Reprodução/Gshow

CarusoBin Laden no BBB 24

MC Bin Laden: mesa de sinuca, ar condicionado, 5 mil reais em dinheiro e 90 mil reais em eletrodomésticos

CarusoMatteus no BBB 24

Matteus: Smart TV, geladeira, 5 mil reais em eletrodomésticos, uma viagem internacional com acompanhante, 25 mil reais em dinheiro e um carro

Pitel e Lucas Henrique no BBB24

Pitel: Smart TV, um colchão, 5 mil reais em delivery, 5 mil reais em eletrodomésticos, 20 mil reais em dinheiro, 10 mil reais depois da última Prova do Anjo, e, após vitória recente na Prova do Líder, a sister adicionou um carro à lista Reprodução

Agora, se o ponto de partida for prêmios em geral, os que vão sair da competição motorizados levam vantagem. É o caso do Matteus, que conquistou carro, Smart TV, geladeira, R$ 5 mil em eletrodomésticos, uma viagem internacional com acompanhante, e R$ 25 mil em dinheiro.

Além do carro que ganhou ao vencer a última Prova do Líder, Pitel vai levar para Alagoas um colchão, R$ 5 mil em delivery, R$ 5 mil em eletrodomésticos e R$ 30 mil em dinheiro.

Mesmo sem um automóvel na lista, MC Bin Laden vai poder mobiliar a sua casa. O artista ganhou R$ 90 em eletrodomésticos, uma mesa de sinuca, um ar condicionado e R$ 5 mil em dinheiro.

Sem sorte no BBB 24 Alane e Beatriz foram as que menos ganharam prêmios e dinheiro no BBB24. A paraense, até o momento, vai ter que se contentar com uma Smart TV,um Soundbar e R$ 10 mil em dinheiro. Já a ex-camelô, leva para o Brás apenas uma Smart TV, uma Air Fryer e R$ 15 mil em dinheiro.

Lucas Henrique, o “Calabreso”, vai ter que batalhar para reconstruir a vida. Além de perder a esposa e estar com a popularidade baixa com os telespectadores, ele não teve muita sorte com o jogo. O capoeirista ganhou “apenas” Smart TV, máquina de lavar, R$ 10 mil em eletrodomésticos, R$ 10 mil em produtos diversos e R$ 15 mil em dinheiro.

Davi já está praticamente com os R$ 3 milhões no bolso, assim o que vier além do prêmio do campeão é lucro. Na lista, o baiano está com um videogame, um celular, R$ 5 mil em eletrodomésticos, R$ 5 mil em delivery e R$ 20 mil em dinheiro. Além, claro, da bolsa de estudos doada por Wanessa Camargo.

