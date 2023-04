BBB: enfermeiro em hospital do DF, Cezar Black é investigado por “abandono de emprego”

Enquanto foge do paredão no Big Brother Brasil, o participante do BBB Cezar Black (foto em destaque) corre o risco de ser “eliminado” como profissional de saúde na rede pública. O Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB/Ebserh) abriu um processo contra ele para apurar a denúncia de abandono de emprego.

O enfermeiro está na casa mais vigiada do Brasil há 79 dias e “passou a acumular faltas injustificadas” a partir de fevereiro, conforme informou a unidade de saúde. De acordo com o HUB, Cezar estava de férias em janeiro. O Big Brother Brasil 2023 teve início em 16 de janeiro do mesmo ano. Veja imagens de Cezar Black na casa:

Ainda segundo o HUB, em fevereiro, Black tirou abonos e usou banco de horas, mas teve faltas injustificadas que geraram o respectivo desconto na folha de pagamento no mês de março em diante.

De acordo com o Portal da Transparência do hospital universitário, Black teve como vencimentos R$ 9.024,90 (bruto) no contracheque de janeiro e R$ 8.185,82 (bruto) na folha de pagamento de fevereiro.

Veja o detalhamento do contracheque portal da transparência do hospital:

Como os contracheques são disponibilizados a partir do dia 10 do mês subsequente, a folha de pagamento de março estará disponível a partir de 10/04, conforme informou nota do hospital. Black é concursado do HUB desde 2014 e deve cumprir 36 horas semanais.

Hospital de TaguatingaAlém de ser servidor do governo federal, Cezar Black é enfermeiro neonatal no Hospital Regional de Taguatinga. Desde que ficou confinado no programa televisivo, o brother já acumulou R$ 20.436,87 em pagamento bruto. Em fevereiro, mês do seu aniversário, o BBB recebeu, de salário e 13º, R$ 13.624,58.

O que diz a SaúdeQuestionada sobre quais licenças o enfermeiro solicitou para justificar sua ausência durante a participação no reality show, a Secretaria de Saúde se recusou a responder. Em nota, disse apenas que “o servidor em questão está sujeito ao que está disposto na Lei nº 840/2011, que é o Regime Jurídico dos servidores civis do Distrito Federal”.

De acordo com o Artigo nº64, da Lei nº 840, é considerado abandono de cargo quando há faltas injustificadas por mais de 30 dias consecutivos. Cezar Black ocupa cargo como servidor efetivo na rede pública de saúde do DF desde 2018.

A Secretaria de Saúde também se recusou a informar se há processo de abertura de abandono de cargo. O Metrópoles entrou com um pedido por meio da Lei de Acesso às Informações solicitando as respostas. Assim que receber, esta matéria será atualizada.

O Metrópoles também tentou contato com a assessoria do participante, que não se manifestou até a última atualização deste texto.

Veja a íntegra da nota do HUB:

O Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB/Ebserh) informa que o enfermeiro Cezar Black Bina Cruz estava de férias no mês de janeiro. Em fevereiro, tirou abonos e usou banco de horas, mas teve faltas injustificadas que geram o respectivo desconto na folha de pagamento.

Em março, passou a acumular somente faltas injustificadas e, em razão disso, foi aberto um processo para apurar abandono de emprego, que está em curso e segue os ritos processuais normativos, nos quais se incluirão o contraditório e a ampla defesa.

Cabe esclarecer que no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE), utilizado pela administração pública federal, os descontos de faltas figuram somente um mês após a ocorrência e assim as faltas injustificadas de março vão constar na folha de pagamento de abril.

Os contracheques são disponibilizados sempre a partir do dia 10 do mês subsequente, ou seja, o contracheque de março estará disponível a partir de 10/04.