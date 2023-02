BBB23: Cezar Black desabafa e chama sister de “Cavalo de Troia”

Cezar Black desabafou no quarto Fundo do Mar e disparou contra uma sister do BBB23. Em conversa com Cristian, o enfermeiro chamou a rival de “Cavalo de Troia”.

“Estava pensando nesse Paredão, cara, acho que está na hora já de começar a arriscar. Se a gente pegasse o Líder realmente e tentasse puxar mais uma pessoa eu ainda acho que arriscaria jogar a Paula e o Alface [Ricardo]”, projetou Black.

Em seguida, ele justificou suas escolhas: “A Paula é altamente estratégica e o Alface é uma cobrinha”.

Sem papas na língua, Black esculachou a sister: “A Paula para mim é como um Cavalo de Troia. Ela sempre jogou lá, se infiltrou aqui com duas estratégias”.

Cristian respondeu: “Mas sabe o que é interessante? Ela acha que estou fazendo o jogo dela. Acha que estou caindo no jogo dela, mas eu estou ‘firmão’ só entendendo a situação, entendeu?”.