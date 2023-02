BBB23: Cristian e Bruna avaliam criar novo grupo para movimentar jogo

Cristian e Bruna Griphao conversaram sobre os rumos do BBB23 nesta sexta-feira (10/2). Os dois participantes, que fazem parte de grupos distintos no momento, avaliam a criação de um novo grupo para movimentar o reality show.

“Se fosse por afinidade, você sabe que eu estaria com vocês [do Quarto Deserto]. Tanto que eu cogitei a gente formar esse terceiro grupo com a gente, pelas afinidades que a gente tinha”, disse Cristian.

Cristian no BBB23

Cristian no BBB23Reprodução/ Globoplay

Bruna Griphao

Bruna Griphao no BBB23Reprodução/ Globo

Cristian e Bruna Griphao no BBB23

Cristian e Bruna Griphao no BBB23Reprodução

Briga de Larissa e Cristian no BBB

Larissa e Cristian discutem no BBBReprodução/Globoplay/Montagem

Durante a conversa, o modelo afirmou que o grupo do Fundo do Mar está próximo de ser desfeito. “Está sendo bem difícil porque eu percebi que teve muito julgamento em cima de mim, sobre as coisas que eu fiz e o que o pessoal falou no Jogo da Discórdia”, revelou o participante.

Durante o último Jogo da Discórdia, Larissa expôs atitudes e falas de Cristian. Na ocasião, a rival ressaltou que o brother tinha criticado seus aliados no Quarto Deserto. “Conseguiram me jogar contra o grupo, muita gente virou a cara para mim”, avaliou o empresário.