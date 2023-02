BBB23: Gabriel Fop elege ex-aliado ao falar sobre quem “foge do jogo”

Após ser escolhido pelo público na Casa de Vidro, Gabriel entrou no BBB23, mas foi eliminado, ao perder a disputa com Domitila e Cézar 03/02/2023 14:03, atualizado 03/02/2023 14:03

Fora do BBB23, após ser eliminado na segunda semana do programa, Gabriel Fop revelou o brother que, na sua opinião, mais foge do jogo. Ao ser questionado no BBB Tá On, o modelo não fugiu da raia e elegeu um participante de seu grupo.

“Quem é a pessoa ali dentro que deixa muito a desejar na hora de jogar o jogo, dar o papo reto. Quem, para você, menos dá o papo reto?”, questionou Jonathan Azevedo. Gabriel, então, foi direto. “Ali, que eu tive convivência e consegui interpretar melhor, é o Fred Desimpedidos. Ele é um cara que fica flutuando. Ele é muito inteligente, sabe ouvir mais do que fala”, confessou.

Vale lembrar que Fred e Gabriel Fop estavam do mesmo lado na casa mais vigiada do Brasil, mas começaram a se estranhar após o relacionamento abusivo do ex-Casa de Vidro com Bruna Griphao. Tadeu Schmidt, inclusive, deu uma mensagem ao casal e os dois decidiram se afastar.

Recado do EliminadoGabriel Tavares foi o segundo eliminado do BBB23 e saiu da casa mais vigiada do Brasil na terça-feira (31/1). Mas antes de deixar os estúdios Globo, o modelo deixou uma mensagem para os brothers que seguem em confinamento.

Novidade da edição, o Recado do Eliminado leva aos participantes uma mensagem da pessoa eliminada no dia seguinte à saída dela. Diferente de Marília, que aproveitou para estremecer relações, Gabriel mandou um recado de carinho e incentivo aos colegas.

“Tudo que eu vivi aí foi muito intenso, independente de jogo, de tudo, queria passar [para vocês a mensagem de] que sejam fortes, continuem jogando do jeito que a gente estava jogando”, afirmou no vídeo.

