BBB23: Globo expulsa Cara de Sapato e Mc Guimê por assédio contra Dania Mendez

Após a repercussão nas redes sociais e pressão dos patrocinadores sobre o assédio sofrido pela participante mexicana Dania Mendez, que faz parte de La Casa de Los Famosos 3, a TV Globo decidiu expulsar MC Guimê e Cara de Sapato. O anúncio foi feito durante o programa ao vivo na noite desta quinta-feira (16) e chocou os participantes da casa, inclusive a visitante.

“Nós temos uma convidada. Uma pessoa que veio de outro país, mas acima de tudo é uma mulher. E mulheres merecem respeito. Nós conversamos com a Dânia. Mas a partir de tudo que vimos e ouvimos na festa. Nós não gostamos do que vimos ontem. Sapato e Guimê passaram do ponto. É preciso tomar cuidado com os limites. Por contrariar as regras do programa, Sapato e Guime estão eliminados”, disse o apresentador Tadeu Schmidt, que orientou aos brothers a se despedirem da casa e irem até o confessionário. “Seus pertences serão levados depois”, completou.

Dania tentou se desculpar. “Eu não disse nada. Eu não queria isso”, disse a mexicana aos prantos. Amanda também caiu em lágrimas com o anúncio feito pelo apresentador, que retornou o contato com a casa para tranquilizar a visitante. “Dania, a culpa não foi sua. Foi uma decisão do programa. Nada foi baseado no que você falou no confessionário”, disse Tadeu.

Eu não sei o que aconteceu. A gente só vai saber lá fora”, disse Mc Guimê atônito. Cara de Sapato também falou aos colegas que não sabia o motivo.

Foto: Reprodução/TV Globo

O apresentador Tadeu Schmidt começou o programa desta quinta-feira (16) informando que ‘coisas sérias aconteceram’ e ‘decisões precisariam ser tomadas’. Em seguida, o programa mostrou uma sequência de cenas da festa do líder MC Guimê, da noite de quarta-feira (15).

Nesta quinta, Dania teve uma conversa no confessionário com uma produtora do programa mexicano, que a acompanha enquanto está no Brasil. A produtora questionou se alguém passou dos limites com ela e se as situações do beijos de Cara de Sapato teriam a deixado constrangida.

“Foi um beijo roubado que eu não esperava”, disse Dania. “Está tranquila?”, questionou a produtora. “Sim estou feliz e gostaria de conhecer mais a todos. Ele estava bêbado e acho que ele náo teve má intenção. Ele disse que nunca bebe muito”, explicou a mexicana.

A produtora então insistiu. “Em qualquer situação que venha se sentir desconfortável, sobretudo como mulher, você vai me falar na hora”. Ela também questionou sobre a passada dão mão na bunda por Mc Guimê e se ela queria fazer algo a respeito. “Acredito que todos beberam e ele não fez por mal, pode ter sido o álcool, todos me querem bem”, finalizou.

MC Guimê

Os fatos aconteceram durante a Festa do Líder de MC Guimê. MC Guimê e Dania Mendez ficaram próximos em alguns momentos. Eles conversaram, cantaram músicas juntos e tiraram fotos para o #FeedBBB com os outros brothers.

Em certo momento, a visitante precisou colocar gelo sobre a mão após ter escorregado na pista de dança. MC Guimê a ajudou nessa tarefa, e os dois foram para a cozinha do VIP para pegar um recipiente com gelo.

Voltando para a festa, o cantor e a mexicana batiam papo próximos à pista de dança e tiravam fotos quando MC Guimê desceu a mão sobre as costas da visitante. Como reação, Dania Mendez pegou o braço do cantor e o puxou para frente. MC Guimê, então, abraçou a influenciadora. O momento repercutiu na web.

Cara de Sapato

Enquanto a festa rolava do lado de fora da casa, Cara de Sapato e Dania Mendez estavam no Quarto Fundo do Mar conversando com Domitila Barros. A sister ajudava na comunicação entre o lutador e a mexicana, quando Cara de Sapato deu um abraço em Dania Mendez e aproveitou o momento para tentar dar um beijo nela e acabou dando um selinho na visitante.

Depois, o lutador protagonizou mais momentos na cama com Dania. O atleta chegou a usar o edredom para disfarçar. Mais tarde, antes de ir dormir, o lutador conversou com Amanda sobre o que aconteceu. A médica brincou com o brother dizendo que ele está “enamorado” e que já estava de carinho com a mexicana antes.