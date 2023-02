BBB23: Globo não crava Líder e diz que está ciente de pedidos de revisão

Cézar Black foi o último a deixar a Prova do Líder do BBB23. Na tarde desta sexta-feira (17/2), Aline Wirley foi eliminada após cochilar na prova de resistência e deixou a vitória com o enfermeiro. A TV Globo, no entanto, ainda não cravou o brother como Líder da semana.

No Twitter, as tags “REVISÃO DA PROVA” e “PROVA ROUBADA” elencam os assuntos mais comentados, e internautas afirmam que Cézar dormiu durante a prova.

Cézar BlackReprodução/ Globoplay

Cezar BlackFoto: Instagram/Reprodução

Cezar Black foi impedido de levar peruca para o BBB23Foto: Instagram/Reprodução

Cezar Black no BBB23Foto: Globo/Reprodução

A discussão entre os dois foi feiaFoto: Globo/Reprodução

“O Cézar Black chegou a RONCAR, espero de verdade que tenha revisão da prova e a liderança seja da Aline, ela merece”, pediu um internauta. “A produção eliminar a Aline e entregar a vitória da prova pro Cezar Black é a coisa mais ridícula que eu já vi nessa edição”, reclamou outro.

As redes sociais da Globo e o Gshow, site oficial da emissora, ainda não cravaram Cézar Black como Líder da semana.

Em nota enviada ao site Hugo Gloss, a Globo afirmou que está ciente das repercussões e disse que o resultado será anunciado na edição ao vivo por Tadeu Schmidt. “Como sempre no BBB, os resultados das provas são anunciados por Tadeu Schmidt no programa”, diz o comunicado.