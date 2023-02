BBB23: Guimê indica Key Alves ao Paredão como castigo do monstro

Após vencer a prova deste domingo (26/2), MC Guimê é o novo Anjo do BBB23 e, graças à Semana Turbo, teve o poder de indicação ao Paredão.

O cantor escolheu Key Alves para receber o castigo do monstro e ir direto para berlinda. A única forma de a jogadora de vôlei escapar do Paredão é ganhando a prova bate-volta, que irá acontecer ainda neste domingo.

Além de ir para a berlinda, com o castigo do Monstro, a sister perdeu 300 estalecas e foi direto para a xepa.

Confira o momento em que Guimê indica Key:

Key Alves está no paredão através do Castigo do Monstro do Guimê! #BBB23

pic.twitter.com/FBV8OexlkM

— Moura no #BBB23 (@tuittambrenno_) February 26, 2023

Semana Turbo

Neste domingo, um novo Paredão será formado com o líder indicando um participante, casa votando, Cara de Sapato, que foi o indicado pelo Big Fone, e Key Alves, emparedada no Castigo do Monstro. Apenas o lutador não terá direito a fazer a prova bate-volta.