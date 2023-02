BBB23. Key alfineta Bruna Griphao: “Só quer fumar e não lava a louça”

No BBB23, Key Alves desabafou contra uma sister durante conversa no gramado com Gustavo, nesta quarta-feira (15/2).

Deitados no gramado, Gustavo e Key comentavam as reviravoltas e manipulações dentro do reality show. A atleta aproveitou para reclamar de Bruna Griphao.

“Eu não caio em papinho assim, não. Odeio gente que se faz de vítima, odeio. E ela o tempo inteiro: ‘Ai, mas eu sou muito vítima, é a terceira vez já’. Ah, minha filha, abre os olhos então e começa a correr. Ela não me desce”, disparou.

A jogadora de vôlei ainda reclamou do comportamento da atriz dentro da casa “O tempo inteiro só fala de querer fumar e depois ela não lava uma louça”.

Key Alves emendou sobre a sister do Camarote: “Ela é a famosa ‘quer ser amiga de todo mundo e não é amiga de ninguém’”.