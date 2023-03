BBB23. Key Alves se gaba por título de “musa do vôlei” e alfineta irmã

Uma das figuras mais polêmicas do BBB23, Key Alves comentou com os brothers sobre uma das alcunhas que recebeu fora do confinamento. Ela revelou que foi eleita uma das jogadoras mais bonitas do vôlei brasileiro e alfinetou a irmã gêmea, que também pratica o esporte.

“Sabia que eu fui considerada a musa do vôlei? A jogadora mais sexy. Engraçado que fui eu, não fui eu e minha irmã. Falo pra ela: ‘Aceita que dói menos’”, brincou.

Além de jogadora de vôlei, Key Alves é modelo e influenciadoraReprodução/Instagram

Aos 22 anos, ela compartilha fotos sensuais no InstagramInstagram/Reprodução

Key Alves no BBB23Reprodução

Key AlvesReprodução/ TV Globo

A participante disse, ainda, que é reconhecida na web por conta do título. “Se você jogar no Google ‘quem é a musa do vôlei?’ aparece eu. Quem deu isso não sei, mas agradeço até hoje.” Desta vez, a fala de Key Alves realmente é verdadeira.