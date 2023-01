BBB23: Key e Gustavo e Marília e Nicácio estão no primeiro Paredão

A formação do primeiro Paredão do BBB23 foi realizada neste domingo (22/1). Com uma dinâmica especial que os brothers não sabem, duas duplas foram para a berlinda: Key Alves e Gustavo e Marília e Fred Nicácio.

Vencedores da Prova do Anjo, Aline Wirley e Bruno tinham o direito de imunizar outra dupla e escolheram Cara de Sapato e Amanda. A primeira indicação foi de Bruna Griphao e Larissa, líderes da semana. Elas colocaram Key Alves e Gustavo no Paredão.

A votação dos demais participantes foi realizada em dupla, no confessionário. A dupla mais votada foi Marília e Fred Nicácio, com 6 votos. Com direito de contragolpear, eles escolheram Gabriel e Paula para uma disputa na Prova Bate e Volta.

A prova era de habilidade e agilidade. Os participantes tinham que montar três quebra-cabeças em cooperação. Marília e Fred Nicácio perderam a dinâmica e vão enfrentar Key Alves e Gustavo. Neste primeiro momento do Paredão, a dupla menos votada até terça-feira (24/1) fica no reality show e a mais votada vai para o Quarto Secreto. Lá, acontece outra votação onde um dos dois da dupla será eliminado.

⚡ Bate-Volta #BBB23:

Gabriel e Paula vencem a prova e se livram do Paredão! #RedeBBB pic.twitter.com/4y8lQTqZJ8

— Big Brother Brasil (@bbb) January 23, 2023

Quem votou em quem:Bruna Griphao e Larissa (Líderes da Semana): Key Alves e Gustavo

VOTOS NO CONFESSIONÁRIO

Amanda e Cara de Sapato: Fred Nicácio e Marilia

Bruno e Aline Wirley: Fred Nicácio e Marilia

Cezar e Domitila Barros: Gabriel e Paula

Cristian e Marvvila: Gabriel e Paula

Gabriel e Paula: Fred Nicácio e Marilia

Gustavo e Key Alves: Gabriel e Paula

Marília e Fred Nicácio: Gabriel e Paula

Ricardo e Fred: Fred Nicácio e Marilia

Sarah Aline e Gabriel Santana: Gabriel e Paula

Tina e MC Guimê (peso 2): Fred Nicácio e Marilia