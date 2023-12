Rodrigo Mussi se manifesta após treta com Eliezer e Viih Tube

Após a treta com com Eliezer, por conta de uma suposta indireta à Viih Tube, Rodrigo Mussi falou sobre a confusão, disse que “não citou o nome de ninguém” e que não tem “nada a ver” com o que estão divulgando. O ex-BBB22 ainda admitiu que também fez parceria com a Blaze.

“Sobre o meu post, não citei nome de ninguém. Como sabem já fiz divulgação de aposta no passado, mas parei depois que entendi que não fazia sentido com os projetos que eu passei a trabalhar”, disse em entrevista ao Gshow.

O paulista ainda explicou que não pretende mais se estender sobre o assunto. “Ou seja, não tem nada, absolutamente nada a ver com que estão divulgando”, completou.

A maré não está nada boa para os ex-amigos Eliezer e Rodrigo Mussi. Isso porque, após uma reportagem do Fantástico sobre a Blaze, um site considerado de jogos de azar, o paulista teria mandado uma suposta indireta para Viih Tube e irritou o pai de Lua, que foi ao Instagram para bater de frente com o modelo.

O programa dominical da Globo citou diversos influencers que estão sendo investigados por divulgar a plataforma. Entre eles, um vídeo de Viih Tube foi apresentado pela emissora. A youtuber fez publis para o site, mas, segundo ela, rompeu o contrato após diversas denúncias de fraude. Ela explicou que pediu o fim da relação com a empresa em novembro.

E foi, por conta da publicação exposta da mãe de Lua, que a confusão entre Rodrigo Mussi e Eliezer começou. O paulista foi ao X, antigo Twitter, para fazer uma publicação sobre a situação. “Será que vai devolver o dinheiro? Hmm”.