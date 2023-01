BBB23: mãe de Bruna Griphao manda recado a Gabriel e sua família

Após o pai de Bruna Griphao se revoltar com Gabriel Tavares, do BBB23, agora foi a vez de Bárbara Grigoriadis, mãe da atriz, mandar um recado ao ex-morador da Casa de Vidro. A matriarca ainda falou sobre a família do modelo e disse que chorou bastante por conta da exposição da filha.

“Me deixa até confortável esse apoio das meninas. São pessoas muito pé no chão, inteligentes, não à toa são admiradas. Fico feliz delas valorizarem a Bruna. Queria que minha filha visse. Ali, no reality show, foi uma exposição grande, a gente fica com receio, por isso chorei tanto”, disse Bárbara, em uma entrevista ao Extra.

Gabriel Fop BBB23

Gabriel Tavares no confessionário do BBB23Reprodução/Twitter

Gabriel e Bruna após discurso de Tadeu no BBB23

Bruna e Gabriel conversam após advertência de Tadeu SchmidtReprodução

Griphao bbb 23

Bruna Griphao chorou após advertência de Tadeu

Gustavo – BBB23

Gustavo BBB23Reprodução/Globoplay

Aline Wirley e Bruno BBB23

Aline Wirley e Bruno BBB23Reprodução

Fred BBB23 – cRIS

Fred chora com saudade do Cris no BBB23

Bruna-Griphao-Larissa-BBB23

BBB23: Bruna Griphao e Larissa Santos são as líderes da semanaReprodução

Key Alves BBB23

Key Alves no BBB23Reprodução

MC Guimê fumando no BBB23

MC Guimê fumando no BBB23Reprodução

Bruna Griphao – cigarro – bbb23

Caso Bruna Griphao: magreza é sinônimo de saúde? Especialista respondeReprodução/TV Globo

Por fim, Bárbara mandou um recado a Gabriel. “Isso poderia ter acontecido com a família de qualquer um. A mãe do rapaz deve estar muito triste também. Eu não conheço a família do Gabriel, nunca nos falamos. Não queria também falar agora, dar continuidade a essa história. Também não estou aqui para jogar pedra”, completou.

Gabriel Tavares sentiu o toque de Tadeu Schmidt e decidiu dar um ponto final na relação com Bruna Griphao dentro do BBB23. Após o Jogo da Discórdia, entretanto, o ex-casal sentou para conversar e o ex-morador da Casa de Vidro rejeitou uma segunda chance com a atriz.

“Não mudou as coisas, mas me sinto muito mais aliviado por ter externado o que falei. Queria te chamar e pedir desculpas de novo. Pedir desculpa pra sua família. Nunca mais vou falar isso para você nem para outra mulher. Não vou falar que mudei de ontem pra hoje, não existe, estou no processo”, contou Gabriel.