BBB23: mãe de Key fala sobre Onlyfans e reage a cenas com Gustavo

05/03/2023 17:30, atualizado 05/03/2023 17:30

Além de estar na casa do BBB23, Key Alves mantém um perfil na plataforma adulta Onlyfans, além de ser jogadora profissional de vôlei. No reality, a atleta causou muita polêmica com o grupo rival e ainda manteve um relacionamento para lá de picante com Gustavo Cowboy. Karina Caetano, mãe da Camarote, explicou que a atuação da filha na internet ajudou a família a ter uma condição financeira confortável.

“Quando ela só jogava ainda não [condição financeira confortável Porque infelizmente no Brasil o vôlei não é tão reconhecido. Mas, depois que ela começou a trabalhar como influencer e se destacar na internet, começamos a ter uma condição de vida melhor. Foi depois do OnlyFans que deslanchou a vida dela. Mudou da água para vinho”, explicou a mãe de Key, em um papo com Patricia Kogut.

“Hoje, graças a ela, a gente tem uma condição de vida um pouco melhor. Ela conseguiu ajudar a gente e também as irmãs e os avós. Somos muito gratos por tudo o que ela faz pela família”, completou Karine, que trabalhava como operadora de caixa.

A matriarca da família contou que Key Alves tratou de explicar toda a situação para a família. “Antes de entrar ela conversou com a gente e explicou o que era, que não era algo pornográfico, algo ruim. A gente entendeu e acreditou nela. Graças a Deus deu muito certo, e isso não é um tabu para gente hoje”, declarou.

Sobre o que é dito de Key na internet, Karine comenta que fica revoltada. “Já ouvimos que ela estava errada, que era vulgar. Quem conhece a Key sabe que não tem nada a ver com isso. A gente tem escutado tanta coisa que estou indignada. Fico me questionando se estamos falando da mesma pessoa, porque a internet é terrível. Ela não é nada disso. É uma pessoa muito boa, trabalhadora, tem personalidade forte. Tenho muito orgulho disso”, disparou.

A mãe da jogadora ainda deu apoio à postura da filha no reality. “Acredito que criei uma pessoa boa. Ela não escuta nada quieta. Ela está completamente certa. Nós, como mulheres, não temos que escutar as coisas quietas. Criei três filhas dessa forma. Quero que continue sendo assim, tanto no BBB23 quanto na vida. A gente tem que falar o que acha. Acho que ela está correta”, falou.

Por fim, Karine falou sobre as cenas quentes com Gustavo. “Depois de um tempo, acho que até esquecem que tem câmera. E todo mundo faz aquilo. Gostei dele desde o primeiro momento, naquela primeira prova. Ele protegeu a Key de todas as formas e já ganhou pontos comigo. Gosto dele, não vejo a hora de conhecer. Fiquei muito triste que saiu. Acho que tinha mais para entregar, além de estar cuidando dela lá dentro”.

