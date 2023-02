BBB23: Paula é a quarta eliminada, com porcentagem surpreendente

Paula foi a quarta eliminada do BBB23. A sister foi indicado ao Paredão pelo líder Gustavo e deixou o programa com 72,5% dos votos. Ela disputava a permanência no reality show com MC Guimê, Bruno Gaga e Amanda.

A participante participou de várias intrigas durante a passagem pelo BBB, sendo a principal delas com Cristian. A sister tentou se aproximar do empresário e o caso foi visto como traição por vários dentro da casa.

Paula Freitas tem 28 anos, é Biomédica e natural de Jacundá, do Pará. Entrou no BBB23 após vencer a Casa de Vidro

Paula BBB23

Paula Freitas

Paula chorou com o Recado do Eliminado de Gabriel

Novo prêmio do BBB23Como de costume, alguns brothers foram sorteados para apostar em quem deixaria o Big Brother Brasil no quarto paredão. A cada acerto, eles aumentam o prêmio final, que promete ser o maior da história do reality.

O primeiro nome a sair da urna foi o de Cristian, que escolheu Bruno Gaga. Na sequência, Cara de Sapato optou por Paula e Ricardo por Paula. Os dois últimos acertaram e a soma final ficou em R$ 1,82 milhão.