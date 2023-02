BBB23: Paula se desespera após saída de Gabriel e vira piada na web

A eliminação de Gabriel Tavares do BBB23 abalou Bruna Griphao, que pediu desculpas ao agora ex-brother e precisou ser consolada pelos colegas. Paula, no entanto, foi quem chamou atenção do público pela reação a saída do modelo do programa.

Logo que Gabriel deixou a casa, Paula — que entrou no programa por meio da Casa de Vidro ao lado do modelo — desatou a chorar. A sister, inclusive, foi consolada por Fred Nicácio, que a carregou no colo.

A sister se desesperou e disse: “Fred, eu fiz tudo que eu podia!”. Assista:

Eu to passando mal que o Fred saiu LA DO FUNDO E CORREU pra Paula ele é muito especial #BBB23 pic.twitter.com/sqk0BCTNp3

— Central Reality #BBB23 (@centralreality) February 1, 2023

O desespero de Paula com a eliminação do colega virou piada na web, e internautas chegaram a comparar o choro da ex-Casa de Vidro com o “enterro” de Flayslane no

Paula se desespera com eliminação de Gabriel do BBB23

Reprodução/ Globoplay

Paula

Reprodução/TV Foco

Paula Freitas BBB23

Paula FreitasFoto: Globo/Reprodução

.

“Que FIASQUEIRA da Paula. Imagina chorar copiosamente em rede nacional por alguém que vc conheceu há 2 semanas (pior ainda esse alguém é o Gabriel Fop)”, apontou um.

“No BBB 20 foi o enterro da Flay. No BBB 22 foi o parto do Tiago Abravanel. E no BBB 23 é o enterro da Paula”, brincou mais um. “Paula atua melhor que a Jade Picon”, apontou um terceiro.